Muthoottu Mini Financiers envisage une croissance de 75% de son AUM en FY22

MMFL compte actuellement quatre clients actifs lakh, principalement des zones rurales et semi-urbaines.

Un autre NBFC de la famille Muthoot planifie en grand, le secteur des prêts d’or se portant bien à cause de la pandémie. Muthoottu Mini Financiers (MMFL), basé au Kerala, prévoit d’ouvrir 100 succursales à travers le pays et vise une croissance de 75% des actifs sous gestion (AUM) au cours de l’exercice actuel, a déclaré Mathew Muthoottu, directeur général de MMFL.

MMFL avait fermé près de 100 succursales en 2019 et était en phase de consolidation après avoir été loin derrière Muthoot Finance et Muthoot Fincorp en valeur comptable et AUM.

«Les activités de prêt d’or semblent très bonnes en ce moment en raison de l’incertitude car les gens ont besoin d’argent et les banques ne sont pas disposées à prêter. Après le premier verrouillage, les gens voulaient de l’argent pour redémarrer leur commerce, les petits magasins et les entreprises, etc. À l’avenir, nous pensons que le prêt d’or a un rôle essentiel dans la satisfaction des besoins en capital immédiats avant l’arrivée des banques », a déclaré Mathew Muthoottu.

Le prêt d’or NBFC a enregistré une croissance de 40 à 50% au cours du dernier exercice malgré 2-3 mois de blocage complet.

MMFL compte actuellement quatre clients actifs lakh, principalement des zones rurales et semi-urbaines.

«Avant 2020, nous étions dans une phase de consolidation et de fermeture de succursales déficitaires. Maintenant, nous prévoyons d’augmenter notre réseau de succursales à 900 de 806 dans cet AUM de prêt fiscal et d’or de Rs 3 500 crore par rapport au niveau actuel de Rs 2 000 crore », a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.