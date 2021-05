Mutua Madrid Open – Medvedev met fin aux ressources de Davidovich

05/05/2021 à 15:05 CEST

.

russe Daniil Medvedev, deuxième tête de série du Masters 1000 de Madrid, est passé de moins en plus à ses débuts à la Caja Mágica et a battu les Espagnols 4-6, 6-4 et 6-2 Alexandre Davidovitch, qui à la fin a manqué de ressources.

À peine vingt et une heures après avoir remporté un match éternel avec trois tie-break contre les Français Pierre-Hugues Herbert, Davidovich Il est revenu à la Caja Mágica, cette fois sur le court central Manolo Santana, pour affronter le numéro trois mondial.

Bien qu’il ait exprimé sa «haine» pour tout ce qui entoure les premiers tournois de gravier de la saison à son arrivée à Madrid, à ses débuts cette année sur cette surface Medvedev il a pris une manche pour s’adapter, mais il a ensuite montré tout son potentiel sur terre battue aussi.

Ils ont joué les matchs d’ouverture sur un pied d’égalité, dans lequel tous deux ont défendu leurs services sans hâte.

C’était dans le cinquième quand Davidovich Il a commis plusieurs erreurs qui lui ont coûté la première affectation de service (3-2), après quoi il a demandé des soins de santé pour atténuer l’inconfort causé par les blessures aux doigts de sa main droite.

Après la pause, il a récupéré son service et, bien que les deux joueurs aient été irréguliers, Davidovich Il s’est bien défendu des attaques que le Russe a lancées sur son revers et a réussi à boucler le set.

Mieux servi Medvedev dans le deuxième set et a forcé l’homme de Malaga à prendre des décisions risquées sur le filet qui ne se terminaient pas toujours bien.

Le vainqueur des dernières finales ATP a été très solide dans le troisième set, tandis que Davidovich Il épuisait ses options après avoir laissé dans son sillage de grands moments de tennis, confirmation d’une excellente saison au cours de laquelle il a disputé les demi-finales la semaine dernière à Estoril et avant les quarts de finale à Monte-Carlo.

Medvedev perdu en quarts de finale du Miami Masters 1000 contre les Espagnols Roberto Bautista lors de sa dernière apparition sur le circuit.

Son prochain rival sera le Chilien Cristian Garin, qui a battu aujourd’hui l’Allemand Dominik Koepfer.