Mutual Funds NFO : Vous envisagez d’investir dans une nouvelle offre de fonds ? Vérifiez si c’est une bonne ou une mauvaise idée

Les nouvelles offres de fonds (NFO) sont généralement introduites lorsque les marchés se portent bien. Comme c’est le moment où plus de gens sont attirés par les marchés, ce qui donne l’occasion aux sociétés de fonds communs de placement d’en tirer le meilleur parti. Cette année également, alors que les marchés se sont globalement bien comportés, plusieurs nouvelles offres de fonds ont été lancées par les sociétés de gestion d’actifs (SGA).

Les investisseurs sont souvent attirés par les nouvelles offres de fonds (NFO) des sociétés de fonds communs de placement, car elles sont moins chères. Ils espèrent également que le NFO pourra offrir de meilleurs rendements que les fonds déjà existants à long terme. Cependant, les experts disent qu’il faut être prudent avant de décider d’investir dans une NFO.

Selon Vikas Singhania, PDG de TradeSmart, même si le prix est bas, il faut comprendre certains risques d’investir dans une NFO.

Alors que les fonds existants ont des années d’expérience, on ne peut pas deviner comment un NFO fonctionnerait. Les investisseurs dans une NFO n’ont pas grand-chose sur quoi se fier, à l’exception de la lettre d’offre des programmes.

« Une NFO est attrayante pour un investisseur en raison de son prix bas, mais elle comporte certains risques. Un fonds existant a plusieurs années d’historique de performance et possède un portefeuille qui peut être disséqué pour voir s’il correspond au profil de risque, de rendement et de volatilité des investisseurs. D’un autre côté, un NFO ne peut s’appuyer que sur la lettre d’offre des programmes, qui est généralement trop détaillée pour être digérée », a déclaré Singhania à FE Online.

La lettre d’offre de NFO ne fournit pas plusieurs détails spécifiques. Cela peut vous faire deviner les actions qui seront achetées par le fonds.

« Cela ne donne pas de détails et peut laisser un investisseur deviner quelles actions seront achetées dans le fonds. Étant donné que la NFO n’a pas d’historique détaillé, l’investisseur devra s’appuyer sur d’autres fonds de l’AMC pour comparer ses attentes », a déclaré Singhania.

Faut-il investir ?

Il est risqué d’investir dans une NFO. Mais alors, il n’y a rien sur les marchés qui vienne sans aucun risque. Il faut donc comparer à la fois les avantages et les inconvénients avant de décider d’investir ou de ne pas investir dans une NFO.

« Les NFO peuvent proposer des conditions compétitives pour attirer de nouveaux investisseurs. Mais les investisseurs doivent faire preuve de diligence avant d’investir : en termes de performances antérieures des fonds et de la composition de l’actif du NFO et de la manière dont cela correspond à leur propre appétit pour le risque et le rendement », Utkarsh Sinha, directeur général de Bexley Advisors.

« L’un des avantages de regarder les NFO est qu’ils peuvent répondre à la saveur de jeur et être construits pour répondre aux opportunités les plus immédiates qui prévalent sur le marché. Il devient difficile pour les fonds existants de rééquilibrer leur mix traditionnel pour tirer le meilleur parti d’une nouvelle tendance. Par exemple : si vous souhaitez participer aux retours potentiels des introductions en bourse de nouvelles technologies, vous devrez probablement emprunter cette voie via un NFO », a-t-il ajouté.

