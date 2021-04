MV Columbus, première croisière de luxe à rejoindre Alang dans le Gujarat après une pause de deux mois; des détails

MV Columbus est le dernier à arriver à Alang cette semaine. (image représentative)

En raison du nombre croissant de cas de COVID-19, les projets de vacances d’été sont compromis en Europe et dans d’autres pays. Les navires de croisière qui tournaient au ralenti pendant plus d’un an se dirigent à nouveau vers le chantier de démolition des navires d’Alang, dans l’État du Gujarat. MV Columbus est le dernier à arriver à Alang cette semaine. Le paquebot de croisière de 32 ans a été construit à Saint-Nazaire en France. Le navire pouvait transporter jusqu’à 1 855 passagers et un équipage de 700. Un haut responsable du Gujarat Maritime Board (GMB) a été cité dans un rapport d’IE, disant que le bateau de croisière avait été acheté par NBM Iron and Steel Trading Private Limited, un casse-navires à Alang.

Le fonctionnaire a ajouté que le navire n’avait pas encore été échoué et qu’il se trouvait actuellement au mouillage extérieur d’Alang. Le bateau de croisière a récemment été baptisé «MV Colus». Selon le rapport, il s’agit du deuxième navire de croisière acheté par NBM Iron and Steel Trading Private Limited. Auparavant, «MV Ocean Dream» avait été acheté par la société qui était l’un des six paquebots de croisière à être venus à Alang entre novembre 2020 et janvier 2021. En janvier, alors que quatre croisières de luxe atteignaient Alang pour avoir été démantelées, aucune n’est venue année dans les mois de février et mars.

Selon Nazir Kaliwala de NBM Iron and Steel Trading, peu de navires de croisière sont actuellement vendus comme ferraille. Bien qu’en raison du COVID-19, l’industrie des croisières ne se soit pas encore ouverte, les propriétaires des navires de croisière hésitent à vendre car c’est une perte énorme. Ceux qui souffrent de frais généraux croissants ou de prêts bancaires ou de pertes finissent par vendre leurs navires à la ferraille. Ceux qui sont en mesure de soutenir, ont continué à s’accrocher à leurs navires dans l’espoir que plus tard cette année, l’industrie des croisières se relancera, a ajouté Kaliwala.

MV Columbus, dans une partie ultérieure de ses voyages, était le navire amiral de CMV-Cruise Maritime Voyages, maintenant disparu et opéré depuis le port d’attache de Tilbury-Londres, au Royaume-Uni. En 2020, il a été vendu aux enchères et a ensuite été acheté par la société maritime chypriote Seajets, qui l’a vendu à la ferraille. Développé en 1989, le paquebot de croisière a 11 ponts passagers sur un total de 13 avec deux piscines, quatre restaurants, huit bars, deux jacuzzis et jusqu’à 12 ascenseurs. Sa dernière rénovation a été effectuée en 2017.

