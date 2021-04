MVIS Stock: 10 choses à savoir alors que MicroVision Stock envisage de gros gains | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

Le stock MVIS s’appuie sur son élan du début de la semaine grâce à un support Reddit

Par Brenden Rearick, rédacteur adjoint d’InvestorPlace 23 avril 2021, 15 h 38 HAE 23 avril 2021

MicroVision (NASDAQ:MVIS) se poursuit une semaine prospère. La société de technologie a éclaté ces derniers jours grâce à un certain battage médiatique sur Reddit. Plus tôt dans la semaine, nous avons annoncé des gains de 20% en une seule journée pour l’action MVIS. Aujourd’hui, l’entreprise recule de plus de 31%, et il n’y a pas de nouvelles concrètes sur l’entreprise qui catalyse ces gains. La majeure partie de la course est due à beaucoup d’amour sur le sous-répertoire r / WallStreetBets.

Source: Shutterstock

Avec MicroVision à la hausse ces derniers jours, il y a certaines choses que les investisseurs doivent savoir sur l’entreprise. Jetons un coup d’œil à ce qui fait bouger le stock MVIS cette semaine:

Ce qu’il faut savoir sur l’action MVIS dès maintenant

L’action MVIS a augmenté de plus de 5000% au cours de la dernière année, les investisseurs soutenant MicroVision en tant que jeu technologique AR. La technologie LiDAR retient beaucoup l’attention cette semaine en tant que concurrent MVIS Luminar (NASDAQ:LAZR) a recruté deux nouveaux cadres de Intel (NASDAQ:INTC) et Tesla (NASDAQ:TSLA). La grande nouvelle pour un concurrent est un succès pour MicroVision. Mais, la société continue de croître grâce à une vague de soutien sur Reddit. Le support pour MVIS a tellement augmenté cette semaine sur Reddit parce que Jim Cramer a dit de l’éviter sur Mad Money. Dans son programme, Cramer dit qu’il y a «de meilleurs poissons à faire frire». Il ajoute que MicroVision est trop risqué avec son volume élevé de positions courtes. L’éditeur Web d’InvestorPlace, Vivian Medithi, a rapporté mercredi que le téléscripteur MVIS avait dépassé GameStop (NYSE:GME) en volume de mentions sur r / WallStreetBets en début de semaine. Il semble que les messages ne ralentiront pas non plus, car Reddit a alimenté une fusée en forme de MVIS de son propre chef. L’action MVIS pourrait bientôt voir des gains de sa propre initiative. La société annoncera ses résultats du premier trimestre la semaine prochaine.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/mvis-stock-10-things-to-know-as-microvision-stock-eyes-big-gains/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion abonné

Pas encore un abonné Premium?

S’abonner Fermer la connexion modale