MVIS Stock a des décennies de battage publicitaire raté et pas grand-chose d’autre

MicroVision (NASDAQ :MVIS) est une société qui cherche à commercialiser la technologie de détection et de télémétrie lumineuse (lidar). L’entreprise est en affaires depuis les années 1990 et n’a pas grand-chose à montrer. L’action MVIS a culminé à environ 500 $/action au cours de la bulle Internet de 2000, et se négocie à une infime fraction de ce montant aujourd’hui.

Cela dit, MicroVision a été un penny stock pendant la majeure partie de la dernière décennie. Ainsi, sa montée en flèche à 28 $ plus tôt cette année était certainement remarquable. Cependant, les actions sont à nouveau en forte baisse. Et, comme le montrera un examen plus approfondi de la société, les traders évaluent judicieusement la situation en déchargeant leurs avoirs.

L’activité nanométrique de MicroVision

Le nom de l’entreprise est approprié au moins d’une manière : il s’agit d’une toute petite opération. L’entreprise ne comptait que 52 employés à la fin de l’année 2020. Au cours de la dernière décennie, l’année la plus réussie de l’entreprise a été 2018, lorsqu’elle a généré un chiffre d’affaires de 18 millions de dollars. Cependant, ce minimum d’élan était éphémère; les revenus se sont depuis effondrés à une petite fraction de ce chiffre. Inutile de dire que l’entreprise génère des pertes d’exploitation importantes et constantes.

En décembre 2020, MicroVision a enregistré un déficit accumulé des actionnaires de 568,2 millions de dollars. Bien qu’il ait dépensé plus d’un demi-milliard de dollars de fonds d’investisseurs au fil des décennies, MicroVision a généré un total de seulement 3 millions de dollars de revenus en 2020. C’est là un niveau de retour sur investissement vraiment lamentable.

Même avec ses nombreuses années d’expérience dans l’industrie technologique, MicroVision n’a pas réussi à lancer de produits réellement réussis. Il n’arrête pas de dire aux actionnaires que quelque chose qu’il essaiera réussira. Et il a des brevets, ce qui donne une raison d’espérer. Mais à un moment donné, les investisseurs devraient examiner les antécédents lamentables et reconsidérer fortement si l’action MVIS a un quelconque mérite.

Les écrans interactifs considérablement déçus

Les taureaux MicroVision sont enthousiastes car l’entreprise est censée être à l’aube d’une production significative pour son produit lidar automobile. Dans n’importe quel trimestre maintenant, tout va commencer à se produire.

Nous avons déjà entendu cette histoire. En 2019, par exemple, l’ancien PDG de MicroVision, Perry Mulligan, disait aux actionnaires que le produit d’affichage interactif de la société était sur le point de faire son chemin. « Par conséquent, nous prévoyons maintenant que les produits Display uniquement et Interactive Display pourraient être lancés à la mi-2020, avec un premier chiffre d’affaires pour nous probablement à partir du deuxième trimestre 2020 et le potentiel de rentabilité, en fonction des volumes et des considérations de mix de produits, un trimestre plus tard », a déclaré Mulligan. dit en juillet 2019.

N’hésitez pas à consulter les états financiers de MicroVision pour voir à quel point cette prédiction s’est bien déroulée. La mi-2020 allait et venait, et il n’y avait pratiquement rien en termes de revenus. L’idée de profits semble encore plus fantaisiste ; l’entreprise a plutôt perdu 14 millions de dollars en 2020. En fin de compte, MicroVision a fait marche arrière sur ce produit, se concentrant plutôt sur le lidar automobile.

De manière hilarante, Mulligan a décrit le produit d’affichage interactif comme le « point culminant » de MicroVision dans sa capacité d’exécution. La laisse des hautes eaux a à peine fait une ondulation. Mulligan avait également suggéré que MicroVision pourrait vendre un à trois millions d’unités de cette gamme de produits au cours des 12 à 24 premiers mois de production. Même pas près.

Stock MVIS et les SPAC Lidar

Pendant un certain temps, MicroVision était seul dans l’espace lidar des marchés publics. Cela a changé de manière importante avec le boom des sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC).

Au cours de la dernière année, nous avons vu au moins trois entreprises axées sur le lidar entrer en bourse via des SPAC. Luminaire (NASDAQ :LAZR) est la plus connue et la plus réussie de ces offres à ce jour. Malgré des conditions brutales pour les SPAC, Luminar se négocie toujours autour de 16 $, bien au-dessus de son prix SPAC initial de 10 $.

Pour ceux qui recherchent une réduction, il y a aussi Lidar Velodyne (NASDAQ :VLDR), qui se négocie autour de 6 $, et AEye (NASDAQ :LIDR), qui coûte 4,50 $ par action. Tous visent à amener le lidar aux véhicules électriques (VE). Un ou deux d’entre eux sont susceptibles d’être tout à fait gagnants, mais tous les joueurs ne réussiront pas. Et avec tout cet argent neuf poursuivant ces entreprises de lidar, cela menace de laisser MicroVision dans la poussière.

Certaines de ces entreprises ont également des partenaires solides. Luminar, par exemple, sera le fournisseur de technologie pour Volvo (OTCMKTS :VLVLY) véhicules de nouvelle génération. Luminar a démontré qu’il peut créer un produit et lui trouver des clients de premier plan. MicroVision, bien qu’ayant passé de nombreuses années dans l’industrie, n’a pas réalisé un exploit similaire.

Verdict des actions MVIS

Les actions de MicroVision avaient peut-être auparavant une certaine valeur de rareté en tant que l’un des seuls jeux purs dans l’espace lidar. Maintenant, cependant, une concurrence beaucoup plus prometteuse et mieux financée est arrivée à Wall Street. En tant que tel, il n’y a plus aucune raison de conserver le stock de MVIS. On peut soutenir qu’il y avait un espoir d’une courte compression, mais même cela commence à vaciller à mesure que le battage médiatique s’estompe.

Le lidar deviendra probablement un élément clé de l’industrie des véhicules électriques. Cependant, il y a une probabilité bien plus faible que MicroVision finira par obtenir une grande partie des revenus éventuels de ce développement. Un investissement dans un rival plus crédible comme Luminar ou Velodyne semble avoir beaucoup plus de sens en ce moment.

