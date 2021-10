MVIS Stock Alert : Pourquoi MicroVision plonge-t-il de 20 % aujourd’hui ?

La saison des bénéfices est certainement en train de s’échauffer. Pour les investisseurs et les commerçants, ces prochaines semaines offrent une période passionnante sur les marchés. Cependant, pour les investisseurs en MicroVision (NASDAQ :MVIS) et le stock de MVIS, aujourd’hui n’a pas été aussi important que prévu.

MicroVision est une entreprise qui est sur une trajectoire descendante depuis six mois. Depuis juin, cette action a perdu les deux tiers de sa valeur, y compris le cours d’aujourd’hui. Une baisse saine de 18% a été observée aujourd’hui, alors que les investisseurs digèrent les bénéfices publiés hier après la cloche.

En effet, il semble que cette saison des résultats s’annonce beaucoup plus baissière que les derniers trimestres. Diverses préoccupations concernant la chaîne d’approvisionnement et le ralentissement de la croissance sont des facteurs essentiels dans cette évaluation. Pour MicroVision, il semble que les chiffres aient été pour le moins décevants.

Examinons ce que MicroVision a rapporté et pourquoi les actions de ce stock lidar plongent aujourd’hui.

Le stock de MVIS s’effondre sur les miss haut de gamme

Les résultats publiés hier au troisième trimestre semblent vraiment avoir touché une corde sensible chez les investisseurs. Une action qui a déjà mis les investisseurs à l’aise, MicroVision n’a tout simplement pas livré les performances attendues par les investisseurs.

Les revenus plutôt modestes de MicroVision de 0,7 million de dollars ont été inférieurs de 0,1 million de dollars aux estimations. Il semble que le marché prenait en compte une croissance plus substantielle, en particulier sur une base inférieure.

Cela dit, la perte par action de la société de 6 cents a été inférieure aux attentes. Les analystes s’attendaient à une perte d’environ 9 cents par action.

Parmi les vrais kickers qui semblent avoir fait baisser cette action aujourd’hui, il y a le taux de consommation de trésorerie de MicroVision. Ce trimestre, la société a utilisé 10 millions de dollars de liquidités, environ trois fois plus que le trimestre précédent. Oui, la société dispose toujours d’une trésorerie de plus de 125 millions de dollars. Si le taux d’épuisement des liquidités de l’entreprise continue de s’accélérer, les investisseurs pourraient devenir plus sensibles aux futurs rapports sur les bénéfices.

Pour l’instant, la société cite la croissance de l’espace de conduite autonome comme raison pour laquelle l’action MVIS est toujours un excellent avoir à long terme. Cela dit, il semble que les investisseurs fassent une pause aujourd’hui, les actifs à risque se vendant fortement ce matin, avant de revenir dans le vert cet après-midi.

Pour les investisseurs en actions MVIS, il semble qu’une plus grande volatilité soit probable à l’horizon. En conséquence, c’est un stock avec lequel je suis en marge en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.