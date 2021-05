MVIS Stock: MicroVision est placé juste entre les extrêmes du lidar

Si vous voulez spéculer sur la détection et la télémétrie de la lumière (LiDAR), une technologie pour rendre les voitures autonomes ou au moins plus sûres, l’endroit où il faut être a été MicroVision (NASDAQ:MVIS).

Cela ne signifie pas que MicroVision a ce qui sera la solution standard. Mais c’est certainement là que se déroule l’action, la volatilité et les fluctuations de prix sauvages qui font battre le cœur et que les chatteurs bavardent sur Reddit.

Cette année encore, les actions de MicroVision ont été aussi basses que 6 $ chacune et aussi élevées que 26 $. Le prix peut tourner sur un centime, tandis que les rivaux Luminar Les technologies (NASDAQ:LAZR) et Velodyne (NASDAQ:VLDR) restent dans des fourchettes de négociation étroites.

À l’approche du week-end du Memorial Day, MicroVision se situe entre les extrêmes. Vous pouvez l’obtenir pour moins de 16 $ par action. Cela lui donne une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars. Parler de ventes et de bénéfices est idiot car, à toutes fins pratiques, il n’y en a pas.

Vouloir jouer?

Qu’est-ce que MVIS Stock a

MicroVision existe depuis 1993. Sa technologie est un miroir de balayage à système microélectrique mécanique (MEMS) qu’il appelle PicoP, développé à l’origine pour les affichages projetés et interactifs.

Ces marchés se sont progressivement éloignés. Les ventes ont culminé à 17,6 millions de dollars en 2018 et n’étaient que de 3 millions de dollars en 2020. Au lieu de cela, les spéculateurs se concentrent sur ce que la société appelle son moteur LiDAR grand public basé sur MEMS, démontré pour la première fois en 2019.

Le PDG de MicroVision, Sumit Sharma, parlait du système en octobre dernier et a proposé une mise à jour en février. À l’époque, il a déclaré que les unités MicroVision auraient une portée de 250 mètres et pourraient être produites, à grande échelle, pour environ 1 000 $ chacune. En avril, MicroVision a annoncé qu’elle disposait d’échantillons, qu’elle pourrait vendre dès le troisième trimestre 2021.

Pourquoi MicroVision est volatile

Velodyne et Luminar sont arrivés sur le marché public en tant que sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Ce sont des véhicules spéculatifs avec des tonnes de liquidités et des capitalisations boursières élevées. Luminar, par exemple, vaut actuellement plus de 7 milliards de dollars, ce qui fait de son fondateur Austin Russell, âgé de 26 ans, un milliardaire.

MicroVision, en revanche, est public depuis 25 ans. Cela signifie que lorsque les traders de Reddit ont décidé que son système avait une chance, ils pouvaient vraiment déplacer le stock. Cette action ne valait que quelques centaines de millions de dollars en décembre dernier, lorsqu’elle s’échangeait à près de 2 $. La capitalisation boursière était bien supérieure à 4 milliards de dollars à son sommet d’avril.

Le destin des autres

Le sort de MicroVision, et de toutes les sociétés LiDAR d’ailleurs, est lié aux décisions d’une poignée de constructeurs automobiles. Les géants de l’automobile, de General Motors (NYSE:GM) à Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY) aux Chinois, ne va pas simplement demander si les systèmes fonctionnent. Ils vont demander, combien puis-je l’obtenir et quelles marges puis-je en tirer?

Tesla (NASDAQ:TSLA), qui est le leader pratique dans ce domaine, a longtemps préféré un système de caméras, de radars et de capteurs à ultrasons. Elon Musk a qualifié LiDAR de «béquille» dans son appel aux résultats de 2018.

La nouvelle que Tesla teste même Luminar a fait vibrer des cœurs dans tout l’espace. Mais ce ne sont que quelques unités de test, et ce n’est pas le système de MicroVision.

La ligne de fond

Je préfère miser sur un large marché, avec beaucoup de décideurs, plutôt que sur un marché truqué.

Tout marché avec seulement quelques acheteurs est truqué par sa nature. C’est un oligopsone, tout comme un marché avec seulement quelques vendeurs aux commandes est un oligopole. Un oligopole peut être très rentable pour les vendeurs. je possède Pepsico (NYSE:DYNAMISME) et je bois Coca Cola (NYSE:KO). Un oligopsone, en revanche, est idéal pour les acheteurs, et sur ce marché, MicroVision est un vendeur.

Je suis d’accord avec Louis Navillier sur le fait que MicroVision a du potentiel. Mais je vais rester avec Thomas Niel, en marge, car son sort est entre quelques mains.

A la date de publication, Dana Blankenhorn occupait un poste LONG au PEP. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur, sous réserve des directives de publication d'InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa newsletter Substack.