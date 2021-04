MVIS Stock: Microvision pourrait à nouveau s’écraser grâce à une technologie overhyped

Le retour de Microvision (NASDAQ:MVIS) en 2021 pourrait surprendre certains. Après tout, la société a subi une quasi-radiation en 2019 et une tentative de rachat ratée l’année dernière. Mais, malgré les probabilités, l’action MVIS se négocie désormais à une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars, en hausse de plus de 198% depuis le début de l’année. La raison de son nouveau succès? Réclamations d’une nouvelle technologie de conduite autonome qui pourrait en faire un leader dans le domaine. Aussi excitant que tout cela puisse paraître, les investisseurs devraient toujours se méfier du battage médiatique.

Source: Shutterstock

Pour citer un adage séculaire, si l’histoire ne se répète jamais, elle rime souvent. Malgré la promesse d’une technologie de conduite autonome révolutionnaire et les discussions sur un rachat potentiel, Microvision pourrait facilement franchir une autre falaise. (Il l’a fait dans le passé.)

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles le stock MVIS est à éviter.

Pas le premier rodéo

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est qu’il s’agit de la deuxième tentative de Microvision sur une technologie potentiellement révolutionnaire. La première fois, au cours de la bulle technologique du début de 2000, le moteur de détection et de balayage laser PicoP de la société a promis de révolutionner les téléphones portables.

Ça n’a pas été le cas.

À peu près de la taille d’une carte de visite et de seulement quelques millimètres d’épaisseur, le PicoP s’intègre dans n’importe quel petit appareil mobile, ce qui lui permet de projeter des images de haute qualité sur n’importe quelle surface plane. Si l’idée d’intégrer un projecteur dans un appareil mobile sonnait très bien au départ, elle est rapidement devenue sans objet avec la naissance du smartphone. Malgré l’évangélisation de la direction, la plupart des autres utilisations de la technologie de projection – lunettes intelligentes, menus de restaurant virtuels, écrans interactifs et domotique – se sont avérées trop geek et peu pratiques pour une utilisation commerciale réelle.

Aujourd’hui, même si MVIS est une entreprise de 28 ans qui possède un portefeuille de plus de 500 brevets, elle n’a converti aucune de ces PI en revenus de licences. Il n’a pas non plus été en mesure de décrocher un achat direct auprès d’une entreprise technologique ou industrielle.

En fait, Microvision a enregistré des revenus de 395 000 $ au quatrième trimestre. Il s’agit du chiffre le plus bas rapporté par l’entreprise au cours des 10 dernières années. En ajoutant du sel à la plaie, MVIS a déclaré zéro en inventaire au bilan pour l’ensemble de son exercice 2020.

MVIS Stock: une route vers nulle part?

Vingt ans après sa première catastrophe, Microvision est de retour avec son dernier moonshot. La société se sent particulièrement confiante quant à sa dernière version matérielle axée sur le marché de la sécurité automobile. Cette fois, l’entreprise est au bon endroit au bon moment.

Mais je ne suis toujours pas convaincu qu’il a la marchandise.

Attendu ce mois-ci, le dernier capteur LiDAR longue portée (capteur LRL) de Microvision est l’aboutissement de plus de deux ans de développement de produits. LRL utilise un laser pulsé pour détecter la distance, la vitesse et l’angle avec une grande précision. Dans la pratique, la technologie LiDAR (détection et télémétrie de lumière) permet aux véhicules de scanner la route à la recherche de piétons, d’obstacles et d’autres dangers potentiels à proximité. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un marché adressable massif, soutenu par des déploiements de véhicules autonomes par tous les grands constructeurs automobiles.

Si les dernières affirmations de Microvision sont vraies (nous attendons les données réelles), sa technologie LiDAR serait la meilleure et la moins chère du marché. La direction se vantait de la plus longue portée de projection de l’industrie (plus de 250 mètres), d’une résolution supérieure (environ 7x ses concurrents), d’une faible latence et d’une réduction des interférences causées par la lumière du soleil et d’autres LiDAR. De plus, il dit qu’il peut tarifer sa technologie à moins de 1 000 $ par véhicule.

Avec toute cette technologie en pointe, la direction n’a pas hésité à dire aux investisseurs qu’elle envisageait des options stratégiques – soit pour octroyer une licence à sa propriété intellectuelle, soit pour attirer un acheteur.

Nous avons déjà vu cette histoire

En surface, les choses chez Microvision sonnent plutôt bien cette fois. Et c’est exactement la raison d’éviter le stock MVIS. Se souvenir? L’histoire rime souvent.

Il y a une grande différence entre la commercialisation d’une technologie et sa livraison. Le succès de Microvision dépend du fait que sa technologie LiDAR est vraiment réelle et prête pour les heures de grande écoute. Si vous faites attention, vous verrez qu’il y a deux grands risques ici.

Premièrement, même si les affirmations techniques de l’entreprise sont vraies – c’est un gros si, étant donné qu’elle n’a pas réellement montré le produit ou les spécifications détaillées – elles ne seront pas bien meilleures que les fonctionnalités de «sécurité active» déjà sur le marché. Ainsi, bien que la technologie puisse éviter les gros objets, comme les voitures, elle ne garantira pas une détection sûre et fiable des petits obstacles. Obtenir ces solutions de sécurité de niveau supérieur est encore dans des années et nécessite une quantité considérable de développement matériel et logiciel.

De plus, Microvision n’est pas le seul lecteur LiDAR à ne pas encore proposer de solution de niveau supérieur. En fait, aucune entreprise n’a toute l’enchilada: la bonne combinaison de distance, de facteur de forme, de résolution, de champ de vision, de consommation d’énergie et de coût. Cela pourrait expliquer pourquoi MVIS, comme tous les autres acteurs de la technologie LiDAR, a tendance à «choisir» ses meilleures spécifications au lieu de divulguer ses performances sur toutes les mesures clés.

Même si les spécifications promises par Microvision sont réelles, il y a peu de chances qu’elles soient de niveau supérieur.

Tout compte en grandes quantités

Deuxièmement, avec plus de 100 sociétés de capteurs LiDAR longue portée sur le marché, y compris des acteurs nettement plus grands et mieux capitalisés, rien ne prouve que Microvision est le gagnant ici.

Depuis l’annonce de son opportunité de croissance LiDAR en 2016, MVIS a dépensé environ 70 millions de dollars en R&D (dans toutes ses gammes de produits, pas seulement LiDAR). Bien que ce ne soit pas exactement un changement de poche, des entreprises telles que Pomme (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) et Uber (NYSE:UBER) ont investi collectivement des centaines de millions de dollars dans le développement et l’amélioration de la technologie de conduite autonome.

Il existe également sur le marché des entreprises de technologie automobile plus concentrées et intégrées verticalement. Cela inclut des entreprises comme Veoneer (NYSE:VNE), Aptiv Plc (NYSE:APTV), Technologies Luminar (NASDAQ:LAZR) et Velodyne Lidar (NASDAQ:VLDR). Tous ces concurrents ont des liens plus étroits avec les constructeurs automobiles que Microvision.

Soyons réalistes

À l’heure actuelle, le battage médiatique autour de MVIS concerne deux choses. Premièrement, il ne fait aucun doute que la technologie d’évitement des collisions a un rôle important à jouer dans l’industrie automobile. Deuxièmement, avec autant d’acteurs vantant des solutions, le marché est susceptible de se consolider. Cela dit, l’action MVIS est un nom hautement spéculatif.

Il n’y a tout simplement aucune preuve que cette entreprise a autre chose qu’une bonne histoire de marketing. Avec un intérêt court d’environ 15% des actions en circulation, la nervosité du marché continuera à faire de cette situation un parcours cahoteux.

Il vaut mieux éviter le crash.

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.