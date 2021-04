MVIS Stock: Pourquoi les Redditors aident MicroVision Drive plus haut aujourd’hui

MicroVision (NASDAQ:MVIS) grimpe considérablement dans les échanges mercredi, stimulée par Reddit bavardage autour de l’entreprise ainsi que l’intérêt renouvelé des investisseurs pour la technologie LiDAR au sens large. L’action MVIS est en hausse de plus de 20% sur un volume de négociation nettement plus élevé aujourd’hui et a actuellement un flottant court de 31%.

MicroVision était le ticker boursier le plus mentionné sur r / WallStreetBets au cours des 48 dernières heures, selon Unbiastock. Cela signifie que MVIS a battu Reddit chéri Gamestop (NYSE:GME) aussi bien que Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV), qui a été ciblée par les investisseurs particuliers à la recherche de la prochaine grande compression courte en raison de son flottant court de 34%.

MicroVision a également probablement un concurrent Technologies Luminar (NASDAQ:LAZR) à remercier pour certains des gains de la journée, à la suite d’une annonce par LAZR que les dirigeants de Intel (NASDAQ:INTC) et Tesla (NASDAQ:TSLA) rejoindrait l’entreprise. Alors que ces cadres se joignent à eux pour s’occuper des relations avec les investisseurs et du conseil juridique, attraper des cadres de deux titans de la technologie de renom était sûr de renouveler l’intérêt pour les technologies LiDAR.

En particulier, le vote de confiance d’un ancien employé de Tesla semble bon compte tenu des dénonciations répétées du PDG Elon Musk contre LiDAR. Musk est allé jusqu’à dire qu’il n’utiliserait pas de capteurs LiDAR dans les véhicules Tesla même s’ils étaient gratuits.

Cependant, les investisseurs ne devraient pas encore se laisser emporter par l’excitation. Considérez ce récit édifiant de quelqu’un qui a acheté MVIS près de son sommet de février et qui est actuellement assis sur une perte de 49%. Et rappelez-vous, les actions LiDAR ont connu des difficultés en mars. Une partie de leur force relative est maintenant vraiment liée à leur faiblesse antérieure.

Même si vous n’êtes pas d’accord avec Elon et que vous pensez que LiDAR sera l’avenir des véhicules autonomes, rien ne garantit que MicroVision sera l’entreprise, voire une entreprise, qui survivra et prendra une part de marché significative. Cette société a été qualifiée de «coque d’entreprise» par Hindenburg Research il y a quelques mois à peine, mais le cours de l’action n’a fait qu’augmenter depuis.

L’essentiel sur l’action MVIS

«Aujourd’hui, même si MVIS est une entreprise de 28 ans qui possède un portefeuille de plus de 500 brevets, elle n’a converti aucune de ces PI en revenus de licence. Il n’a pas non plus été en mesure de décrocher un achat direct auprès d’une entreprise technologique ou industrielle. »

C’est l’analyste de marché d’InvestorPlace, Joanna Makris, qui souligne que MicroVision est une entreprise de longue date avec un passé mouvementé et peu de livrables.

Le fait que la société n’ait pas de produit en main a également dérangé l’analyste d’InvestorPlace Mark R. Hake, CFA, qui a tout dit dans le titre: «MicroVision Stock a une amélioration limitée jusqu’à ce qu’elle ait un produit en main.» Hake a également souligné un commentaire de l’appel aux résultats du 11 mars où le PDG Sumit Sharma a indiqué que la société était en vente. Un acheteur potentiel souhaiterait probablement voir l’action MVIS se dégonfler à une évaluation plus raisonnable avant d’acheter.

Chris Markoch d’InvestorPlace a écrit le 12 avril que «les investisseurs prennent de l’avance avec l’action MVIS», mais tout n’est pas sombre et sombre. Son collègue Chris Tyler a souligné le 15 avril que le graphique des prix semblait prometteur pour poursuivre le rallye dans MicroVision. Et hier encore, l’analyste d’InvestorPlace, Louis Navellier, a déclaré que MicroVision semblait parfaitement tarifé à 10 $ et change.

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.