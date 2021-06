MVIS Stock : pourquoi vous devriez investir dans Microvision aujourd’hui

in

Ce fut un début d’été chaud pour Microvision (NASDAQ :MVIS). Mais quel que soit le point de vue, il y a plus à faire grimper encore plus les actions. Examinons ce qui se passe en dehors et sur le graphique boursier MVIS, ainsi qu’une détermination ajustée au risque pour des bénéfices démesurés, semblables à ceux d’un laser.

Non pas que MVIS soit seul. Loin de là. Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV). la mûre (NYSE :BB). AMC (NYSE :AMC). Wendy’s (NASDAQ :LOUPE). Il y a des anciens et des nouveaux noms, car le jeu popularisé de 2021 consistant à serrer les shorts baissiers ou simplement à acculer les actions mûres pour les raids de taureaux est de retour avec vengeance.

En gardant ces stratégies à l’esprit, les investisseurs pourraient attribuer le gain mensuel de MVIS d’environ 45% aux Redditors sur WallStreetBets ou sur un autre site de médias sociaux. Et collectivement, ils ont été une certaine force à court terme derrière l’action des prix. Mais MVIS a aussi quelques autres chauffeurs qui font le gros du travail.

Une mise au point laser pour le stock MVIS

Détection et télémétrie de la lumière ou lidar en abrégé. C’est la technologie qui soutient un résultat haussier à plus long terme pour Microvision. Plus précisément, la technologie innovante PicoP de balayage par faisceau laser (LBS) de MVIS pourrait s’avérer être un cran au-dessus du reste sur un marché en plein essor essentiel pour faire des véhicules autonomes une réalité.

De quoi parle-t-on exactement ? Selon Fortune Business Insights, le marché mondial total du lidar devrait générer un taux de croissance annuel composé de 22,7% et atteindre des ventes de 6,71 milliards de dollars d’ici 2026. Et si nous devons faire confiance à Louis Navellier d’InvestorPlace et à un gars qui sait une chose ou deux sur les actions tenbagger, il n’y a pas grand-chose à dire que MVIS ne sera pas un acteur de premier plan et un destinataire de cette action haussière.

Pour être juste, bien sûr, il y a une concurrence plus connue. Lidar Velodyne (NASDAQ :VLDR) et Technologies lumineuses (NASDAQ :LAZR) sont deux sujets de discussion populaires. Mais ici, le tableau des prix s’accorde, parler est bon marché.

En comparaison, les actions VLDR et LAZR ne rencontrent pas le même succès pour le moment. Et si nous pouvons faire confiance à un graphique du cours des actions MVIS prospectif et haussier, quelle que soit la façon dont vous le regardez, MVIS est conçu pour être long.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action Microvision

Source : Graphiques par TradingView

Il serait téméraire de ne pas accorder de crédit aux Redditors et aux intérêts courts d’environ 21% pour avoir contribué à l’action des prix de MVIS ce mois-ci. Et nous sommes. Mais la situation dans son ensemble révèle une action qui est tout simplement bien placée pour continuer à se redresser et avec ou sans l’influence de ces commerçants.

Techniquement, le graphique hebdomadaire de l’action MVIS révèle un canal haussier haussier. Ce canal accueille une base de tasse plus petite mais puissante avec une consolidation de poignée légèrement courte. Les gains de jeudi d’environ 10 % ont amené les actions à environ 2 % à 3 % au-dessus du sommet de la plus petite tendance pour générer une décision d’achat.

Étant donné que la construction de la poignée a également trouvé un support classique au niveau de retracement de 50% de la coupe corrective et que les stochastiques hebdomadaires de MVIS évoluent bien, il y a encore plus de preuves d’être optimiste. Et visiblement, je suis optimiste quant à une éventuelle cassure de la coupe et une persistance de la tendance à l’intérieur ou même au-dessus du canal existant se déroulera dans les mois à venir.

Une stratégie précise pour le stock MVIS

Pour jouer à MVIS avec une précision semblable à celle d’un laser, je recommanderais aux investisseurs d’opter pour un écart de col entièrement couvert, à risque réduit et ajustable. À l’heure actuelle, un véhicule préféré de ce type possède le bon type de qualités de sécurité et de performance pour gérer les risques et les récompenses. Le commerce des actions MVIS est le collier d’août à 23 $ / 35 $.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.