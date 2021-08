MVIS Stock se prépare à revoir le niveau de résistance de 25 $

Redmond, Washington-siège Microvision (NASDAQ :MVIS) est connu pour fournir une technologie connue sous le nom de lidar, ou détection et télémétrie de la lumière. L’action MVIS fait partie d’une petite poignée de jeux lidar purs négociables actuellement sur le marché.

Les systèmes lidar, juste pour vous donner une introduction rapide, utilisent des faisceaux laser pour former une image tridimensionnelle de l’environnement étudié.

Ce processus crée une carte en temps réel de l’environnement. Les ordinateurs de bord peuvent ensuite utiliser ces informations pour faciliter la navigation dans les véhicules autonomes, par exemple.

Le stock MVIS n’est en aucun cas un investissement parfait. Donc, je vais vous donner le pour et le contre, et j’espère que la situation dans son ensemble sera favorable pour l’entreprise et le stock.

Un regard plus attentif sur MVIS Stock

Croiriez-vous qu’il y a seulement 12 mois, vous auriez pu acheter des actions MVIS pour seulement 1,50 $ ? Ces jours sont dans le rétroviseur, tout comme le cours de l’action au plus bas.

Depuis lors, à trois reprises, les taureaux ont fait grimper le cours de l’action Microvision au niveau de résistance de 25 $. Cela s’est produit en février, avril et juin 2021.

Cela donne aux taureaux boursiers MVIS quelque chose à prouver – un objectif à atteindre.

Cela donne aussi du crédit à l’idée que Reddit les utilisateurs pourraient pousser le cours de l’action au-dessus de 25 $, car ils peuvent avoir été impliqués dans les trois rallyes précédents jusqu’à ce niveau de prix.

Maintenant, pour quelques mises en garde. Premièrement, l’action MVIS a un bêta mensuel sur cinq ans de 3,94.

Cela signifie que le titre est connu pour être très volatil, car il a historiquement évolué près de quatre fois plus vite que le S&P 500.

Deuxièmement, Microvision a un bénéfice par action sur 12 mois de -18 cents. Ce n’est pas terrible pour une action qui se négocie actuellement à près de 14 $ ou 15 $, mais cela montre qu’il y a place à l’amélioration.

Les commerçants célèbrent les résultats

Le 5 août, le cours de l’action MVIS a augmenté jusqu’à 24 % à un moment donné. Qu’est-ce qui a poussé la communauté des commerçants à augmenter le stock ce jour-là?

C’est le jour où Microvision a publié ses résultats fiscaux du deuxième trimestre 2021.

Les données n’étaient pas entièrement positives, mais apparemment, le marché était prêt à voir le verre à moitié plein.

Selon les témoignages, la société a affiché une perte nette ajustée trimestrielle de 9 cents par action. Cela ne semble pas génial, mais cela correspondait à l’estimation consensuelle de Wall Street.

Mais voici une bonne nouvelle. Pour le deuxième trimestre, Microvision a déclaré avoir généré 0,75 million de dollars de revenus.

Cela représente une amélioration de 27% par rapport au trimestre de l’année dernière. De plus, il était légèrement supérieur à l’estimation des revenus du consensus des analystes de 0,7 million de dollars.

De plus, il apparaît que Microvision est dans une position fiscale solide.

Pour preuve, la société a clôturé le deuxième trimestre de 2021 avec 135,3 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. C’est bien mieux que les 16,9 millions de dollars enregistrés à la fin du quatrième trimestre 2020.

Stratégie de vente stratégique

Avant de faire un investissement dans une entreprise, c’est généralement une bonne idée d’entendre ce que le PDG a à dire.

De cette façon, vous pouvez avoir une meilleure idée de la vision de l’entreprise pour son avenir et de la façon dont elle atteindra la rentabilité.

Dans le cas de Microvision, vous pouvez lire la transcription de l’appel des résultats du deuxième trimestre pour voir ce que le PDG Sumit Sharma pense de son entreprise.

Personnellement, j’aime ce que Sharma avait à dire. Selon le PDG, la stratégie de vente stratégique de Microvision se concentrera sur « la plus grande opportunité de volume sur le marché du lidar que nous voyons venir des équipementiers automobiles et des partenariats de premier plan ».

Et apparemment, cette opportunité se trouvera dans le créneau des dispositifs de sécurité pour les véhicules de tourisme.

Sharma cite quelques statistiques à l’appui de cette hypothèse. Il rapporte qu'”environ 24 millions de véhicules de tourisme devraient être dotés en 2024 de caractéristiques de sécurité avancées, allant du niveau deux et plus”.

Au-delà de cela, Sharma s’attend à ce que ce nombre passe à environ 37 millions de véhicules d’ici 2030.

Compte tenu de la technologie de pointe et des coûts compétitifs de Microvision dans ce domaine, il est raisonnable de conclure que la société sera en mesure de capturer une part importante de ce créneau de marché émergent.

La ligne de fond

Si vous recherchez la perfection absolue, vous ne la trouverez pas avec les récents résultats fiscaux de Microvision.

Ce que vous trouverez, cependant, c’est une entreprise et un PDG avec une vision claire et axée sur les données.

Par conséquent, l’action MVIS devrait à nouveau frapper à la porte des 25 $, peut-être même dans les prochains mois.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.