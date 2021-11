C’était LA FÊTE. Donc, avec des majuscules. Au 16 novembre 2021, il n’y avait pas de duel qui motivait plus que ce Brooklyn Nets-Golden State Warriors. L’équipe de stars qui veut régner contre l’équipe légendaire qui veut régner à nouveau. La dernière force destructrice créée en Orient contre laquelle l’Occident a fait rage pendant des années. L’un des meilleurs records de la ligue contre les meilleurs. Et, bien sûr, Kevin Durant contre Stephen Curry. Avec la permission de Nikola Jokic et Paul George, les deux meilleurs joueurs jusqu’à présent cette saison, ainsi que probablement les deux meilleurs joueurs de la planète aujourd’hui. Ce match d’une hauteur incomparable était pour les visiteurs sans discussion, prouvant une fois de plus et au cas où quelqu’un aurait le moindre doute que si la bague devait être donnée aujourd’hui, le récipiendaire serait à San Francisco.

Car ces Warriors, qui en début de saison étaient vus comme des candidats possibles au titre si certaines choses étaient réunies, ce sont déjà les grands candidats au titre. Inutile d’attendre pour voir comment Klay Thompson reviendra. Sans lui ils s’avèrent avoir un niveau de champion et son retour en bonne condition ne ferait que renforcer leur candidature qui, aujourd’hui, est plus sérieuse que celle de n’importe quelle autre équipe. Après une saison difficile physiquement, Draymond Green est à nouveau avec un croc acéré, étant ce joueur capable de contribuer quelque chose à chaque centimètre du terrain et dans chaque situation de jeu. Kevon Looney est à nouveau d’actualité, il semble qu’il se soit définitivement remis de ses blessures. Andrew Wiggins, peut-être grâce au fait qu’il a été soulagé d’une partie de la pression individuelle qu’il avait au Minnesota, est en train de devenir un complément de luxe aux cinq de départ. Et le travail dans les bureaux pour renforcer une deuxième unité qui avait perdu des forces au fil des ans porte ses fruits.

Toutes ces choses ont signifié que dans plus d’un match, les Warriors ont pu gagner sans une excellente performance de Stephen Curry. C’est sûrement la meilleure mesure du niveau actuel de l’équipe et quelque chose qui aurait été impensable l’année dernière. Mais aujourd’hui à Brooklyn ce n’était pas nécessaire. Aujourd’hui à Brooklyn, comme cela se produit avec une certaine continuité ces derniers jours et au souci du reste des équipes, le spectacle de base rejouait. 37 points avec 62,3% de tirs sur le terrain pour Curry, qui n’a eu besoin de jouer que 29 minutes. À la fin du troisième (76-98) quart-temps, le match était terminé. Au cours de ces 12 minutes, les Warriors avaient littéralement dévasté leur rival, leur prenant une différence de +17 points. Ce qui était le quatrième fétiche de cette équipe légendaire, dans laquelle la tempête parfaite s’est si souvent réveillée, se répète. À l’heure actuelle, ils sont plus nombreux que leurs rivaux de 124 points, la plus grande différence dans n’importe quel trimestre pour n’importe quelle équipe de la ligue.

Au cours de ce trimestre, Durant allait manquer de mettre un panier en jeu (0/8), une statistique clé pour son équipe. La star a sans aucun doute signé le pire match de la saison et était pour la première fois sous les 20 points (19). Devant, Curry revenait à 9 triples et en compte déjà 37 sur l’ensemble de sa carrière. Les cinq joueurs suivants (James Harden, Damian Lillard, Klay Thompson, JR Smith et Kobe Bryant) totalisent 34. Peu de choses peuvent être ajoutées. OK, oui. Une chose plus. Laissez la foule de Brooklyn lui chanter « MVP, MVP ». Chez Kevin Durant. Vous ne voyez pas cela tous les jours. « Il joue au niveau des étoiles… Eh bien, MVP… au niveau du Temple de la renommée », a répondu l’attaquant après le match. Maintenant, il n’y a plus rien à ajouter.