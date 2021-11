« MVP, MVP » – La foule de Brooklyn fait pleuvoir des chants de MVP pour la star des Warriors, Steph Curry

Un calendrier amical, associé à un homestand de 8 matchs, a permis aux Golden State Warriors de lancer la saison 11-2.

Lors de leurs deux premiers matchs de 2021-22, ils ont battu les Lakers de Los Angeles et les LA Clippers, leur récente victoire éclatante contre les Chicago Bulls étant leur seul autre véritable test de la saison, donc le match sur route de ce soir contre les Brooklyn Nets a été désigné comme un « les guerriers sont-ils vraiment bons ? » Jeu.

Eh bien, après 48 minutes au Barclays Center, les Warriors ont plus que répondu à la question, se battant vers une victoire de 117-99 sur les Nets, derrière une autre performance puissante de Stephen Curry.

Steph Curry en 29 minutes : 37 points

7 CER

5 AST

12-19 FG

9-14 3P Il s’agit de son 5e match en carrière avec plus de 35 points en moins de 30 minutes, le plus grand nombre de joueurs depuis l’ère des 3 points (1980). pic.twitter.com/YVhSQerNEF – StatMuse (@statmuse) 17 novembre 2021

Curry a incendié les Nets pour 37 points, sept rebonds, cinq passes décisives et deux interceptions sur un 12 sur 19 impitoyablement efficace sur le terrain et 9 sur 14 sur la ligne des 3 points – son cinquième match cette saison avec 7+ fait trois. Il a déjà trois matchs avec plus de 40 points cette saison.

Ce soir a également marqué le 37e match de sa carrière avec 9+ 3 points – aucun autre joueur dans l’histoire de la NBA n’en a plus de 10.

Au début de la saison, Curry avait les cinquièmes meilleures chances de remporter le titre de MVP, derrière Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Joel Embiid et le favori Luka Doncic. Jeux.

Après la performance de ce soir contre Kevin Durant, que nous avions au n ° 2 sur l’échelle, Curry n’a fait que solidifier sa position de premier favori pour remporter le prix.

Avant le coup d’envoi, l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a déclaré que la course jusqu’à présent était définitivement entre les anciens coéquipiers. « Oui, sans aucun doute, pour moi, ils ont été les deux meilleurs joueurs de la ligue jusqu’à présent », a-t-il déclaré à propos de Curry et Durant, qui ont terminé avec 19 points sur 9 tirs sur 19 ce soir.

Même la foule du Barclays Center faisait pleuvoir des chants de MVP tandis que Curry était sur la ligne des lancers francs au début du deuxième quart.

Le joueur de 33 ans a remporté deux MVP consécutifs en 2014-15 et 2015-16 avec sa deuxième venue en tant que seul joueur de l’histoire de la NBA à remporter le prix à l’unanimité. La saison dernière, bien que les Warriors aient terminé neuvièmes de la Conférence Ouest (39-33) et se soient fait éliminer du tournoi Play-In, manquant les séries éliminatoires, Curry a terminé troisième des votes derrière Joel Embiid et le futur vainqueur Nikola Jokic après avoir mené le ligue en marquant à 32,0 points par match.

Les Warriors détiennent désormais un record de 12-2, le meilleur de la ligue pour siéger au sommet de la Conférence Ouest, avec Curry totalisant 28,7 points, 6,6 passes décisives, 6,3 rebonds et 1,7 interceptions par match au cours des 14 premiers matchs de la saison, tout en renversant 40,6% de ses trois sur 13,4 tentatives par nuit.

Un troisième trophée MVP mettrait Curry dans un air rare en tant que neuvième joueur à remporter plus de 3 trophées MVP, rejoignant Magic Johnson (3), Larry Bird (3), Moses Malone (3), LeBron James (4), Wilt Chamberlain (4), Michael Jordan (5), Bill Russell (5) et Kareem Abdul-Jabbar (6).

Il est encore très tôt dans la saison pour remettre des trophées, mais Curry fait de son mieux pour se séparer du peloton.