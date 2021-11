MVP Run de Paul George, le Kooky West, Odell à LA et Baker vs Belichick

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Jonathan Tjarks pour discuter de Paul George et des Clippers, du candidat de l’entraîneur de l’année Ty Lue, des luttes continues des Mavericks, des impressionnants Bulls, des meilleures recrues de la NBA, et plus encore (3:30). Ensuite, Bill discute avec Peter Schrager de NFL Network de la signature de WR Odell Beckham Jr. avec les Rams et des prochains « jeux d’évier de cuisine » pour les 49ers, les Raiders, les Chiefs et les Vikings, avant de faire leurs choix d’un million de dollars pour la semaine 10 de la NFL (49 :32).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Jonathan Tjarks et Peter Schrager

Producteur : Kyle Crichton

