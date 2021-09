MX Keys Mini, le clavier professionnel le plus populaire de Logitech, est désormais compact | La technologie

Logitech a présenté le MX Keys Mini, une version plus compacte de son clavier populaire qui conserve la polyvalence et les performances de son frère aîné, mais prend moins de place sur votre table.

Clés Logitech MX C’est l’un des claviers professionnels les plus appréciés de la marque suisse qui, depuis quelques générations, occupe une place privilégiée aux tables des professionnels et utilisateurs d’ordinateurs Mac.

Confort d’utilisation avec votre touches concaves, bonne connectique et un design très soigné sont quelques-unes des caractéristiques de la gamme MX Keys, qui s’agrandit avec l’incorporation d’une version compacte avec l’arrivée du Clés MX Mini.

MX Keys Mini est un clavier qui conserve la même philosophie que le modèle complet, mais en se passant d’un pavé numérique dont tous les utilisateurs n’ont pas besoin et qui leur permet de récupérer un espace précieux sur leur table.

Design compact, mais tout aussi solide et soigné

L’incitation principale du nouvel ajout à la famille MX Keys est d’offrir le mêmes fonctions déjà trouvées dans les clés MX complètes, avec une taille beaucoup plus compacte.

Le MX Keys Mini a une disposition « 60 % de clavier » dans laquelle la partie principale du clavier et les touches fléchées sont conservées, éliminant le pavé numérique et les touches de navigation.

La conception globale reste intacte, avec ses touches concaves caractéristiques pour un toucher amélioré qui cachent un mécanisme de ciseaux Il offre un toucher ferme et bien défini qui aide à améliorer la vitesse et la précision de frappe.

Le nouveau clavier Logitech conserve le même design solide avec un châssis en aluminium fini en gris clair et blanc, graphite et noir et rose, ainsi que des options de compatibilité “universelles” pour Windows et Mac ou une version exclusive pour Mac dans laquelle certaines touches exclusives pour MacOS, iPadOS et iOS sont intégrés.

Moins de clés, mais avec des améliorations pour le télétravail

Avec le télétravail ou l’étude à distance, les appels vidéo ont été intégrés dans le workflow habituel. MX Keys Mini répond à ce nouveau besoin en intégrant des touches spécifiques qui améliorent le contrôle de la webcam et du microphone.

Ces nouvelles touches partagent l’espace avec les touches de fonction (F1 à F12) sur la ligne supérieure du clavier, permettant désactiver le microphone de l’ordinateur ou éteindre l’appareil photo à partir du clavier lui-même.

Les commande d’éclairage par capteur de proximité des touches qui permet de faire varier l’intensité automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant, en réussissant à l’éteindre complètement lorsque le clavier n’est pas utilisé et à le réactiver simplement en amenant les mains sur les touches.

Il permet également d’utiliser le système de détection vocale de l’équipement pour activer le fonction de dictée depuis le clavier, de sorte que la transcription de la parole en texte puisse être activée en appuyant sur une touche.

Il dispose également d’une touche spécifique pour afficher les clavier d’emojis, qui peu à peu s’est fait un trou comme outil d’aide à la communication écrite.

Connectivité agile et autonomie de la batterie

Une des Clés de la série Logitech MX Keys est la polyvalence qu’il offre en vous permettant de vous connecter à différents ordinateurs et de basculer entre eux en appuyant sur une touche.

Cette agilité est maintenue dans la nouvelle version compacte, vous permettant de vous connecter à trois ordinateurs Windows ou Mac via Bluetooth et de basculer entre eux sans autre configuration.

Le MX Keys Mini est équipé d’un connecteur USB Type-C dont il est chargé et a une autonomie d’utilisation allant jusqu’à 10 jours avec le rétroéclairage allumé et jusqu’à cinq mois sans celui-ci.

Les Compatibilité Logitech Flow, le système qui permet de combiner le clavier avec une souris de la série MX Master pour déplacer des fichiers entre ordinateurs en les faisant simplement glisser et sans avoir besoin d’utiliser des systèmes de connexion compliqués.

Le nouveau clavier de Logitech arrivera dans les magasins avec un prix de lancement de 109 euros, aussi bien pour la version “Universelle” pour Windows et Mac, que pour la version exclusive pour Mac.