MX Player nomme Suresh Menon en tant que responsable du contenu et de la création pour MX Studios

MX Studios est une division de contenu et de solutions créatives récemment lancée qui aide les marques à raconter des histoires fascinantes qui résonnent avec la base d’audience large, diversifiée et jeune de MX Player.

MX Player a déployé une division de contenu et de solutions créatives, MX Studios. La plateforme de streaming a nommé Suresh Menon en tant que responsable du contenu et de la création pour diriger ce mandat pour MX Studios. Selon la société, la nouvelle division se positionne comme un outil permettant aux marques de raconter des histoires convaincantes qui non seulement séduisent les téléspectateurs, mais répondent également aux besoins commerciaux des annonceurs.

« Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de MX Studios qui organisera et produira des récits scénarisés de manière divertissante et nous sommes ravis d’avoir Suresh Menon à bord en tant que responsable du contenu et de la création pour MX Studios. Ayant démontré une expérience de travail sur différents médias de divertissement et de gestion de sa propre entreprise de production de contenu, nous pensons qu’il est le complément parfait à l’équipe de MX Studios », a déclaré Nikhil Gandhi, directeur de l’exploitation, MX Media.

Suresh Menon apporte ses années d’expérience riche de travail dans l’industrie du divertissement à ce rôle et est quelqu’un qui peut comprendre les marques, leur philosophie et leurs objectifs de communication tout en les intégrant de manière transparente dans des récits engageants. « Je fais partie de la fraternité des médias et du divertissement depuis près de deux décennies et j’ai une vaste expérience dans la scénarisation, la conception et la narration d’histoires dans des formats tels que le théâtre, la télévision, les films et les séries Web. Je suis impatient d’apporter ces atouts à mon nouveau rôle en tant que responsable du contenu et de la création pour MX Studios », a souligné Suresh Menon.

MX Player est une super application de divertissement qui s’adresse à plus de 280 millions d’utilisateurs actifs par mois en Inde, intégrant toutes les formes de divertissement sur une seule plate-forme, y compris la lecture vidéo, le streaming vidéo, la musique et les jeux. Il fonctionne actuellement sur un modèle pris en charge par la publicité et héberge une large bibliothèque de plus de 2 000 000 heures de contenu premium dans 10 langues, y compris une liste acclamée par la critique de MX Original/Exclusifs, films, séries Web, émissions de télévision, actualités et musique audio.

