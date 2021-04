MX TakaTak lance le défi #KhelTakaTak en s’associant à sept équipes IPL

Dans le cadre de #KhelTakaTak, la plateforme présentera des défis hebdomadaires comme le #FanDanceMove.

L’application vidéo MX TakaTak s’est associée à sept franchises IPL, notamment Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Punjab Kings, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore et Sunrisers Hyderabad en tant que partenaire officiel de la vidéo courte. Répondant à plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois, la plate-forme abrite désormais tout le plaisir et le divertissement du cricket – de la pratique au filet aux discussions dans les vestiaires, en passant par des mouvements de danse originaux et des moments intéressants dans les coulisses. «Notre objectif a toujours été de divertir notre base d’utilisateurs diversifiée et grâce à cette association innovante, les utilisateurs auront un aperçu du côté amusant du cricket, de la vie de leurs équipes et joueurs de cricket préférés, ainsi que d’une chance de participer au tournoi de cette année. ferveur avec nos défis #KhelTakaTak engageants », a déclaré Karan Bedi, PDG de MX Player et MX TakaTak.

Pour tirer profit de la fièvre IPL, MX TakaTak a lancé le défi #KhelTakaTak qui permet à ses utilisateurs de se rapprocher de leurs joueurs de cricket préférés grâce à une rencontre en direct. Dans le cadre de #KhelTakaTak, la plate-forme présentera des défis hebdomadaires comme le #FanDanceMove où les utilisateurs peuvent ajouter des mouvements de cricket à leurs vidéos de danse, le #BatBalance qui les amène à effectuer plusieurs tâches en gardant une batte sur deux doigts et le défi #BolCricket où ils complètent le commentaire dans une situation donnée. Parallèlement à cela, le défi #KhelTakaTak permet aux utilisateurs d’utiliser des autocollants spécialement sélectionnés pour soutenir leurs équipes avec leurs hymnes respectifs.

Pour Vinod Bisht, PDG de Delhi Capitals, cette association nous offre une autre façon de dialoguer avec nos fans en leur donnant l’opportunité de s’exprimer de manière nouvelle et créative. Quant à KKR, ce partenariat est un pas en avant pour rapprocher les fans de KKR de leur équipe favorite. «KKR’s a toujours valorisé son engagement envers les fans et avec le défi #KhelTakaTak, nous voulons offrir aux fans une façon amusante de s’engager avec l’équipe», a déclaré Kaustubh Jha, responsable du marketing chez Kolkata Knight Riders.

«Au Rajasthan Royals, nous accordons une importance particulière au quotient de divertissement que notre franchise est en mesure de fournir à ses fans du monde entier, et ce partenariat spécialement organisé avec MX TakaTak est un pas dans la direction de l’expansion de nos moyens de fournir ce divertissement. à nos fans directement sur leurs téléphones portables », a déclaré Chandni Malhotra, directeur général, partenariats et alliances stratégiques, Rajasthan Royals.

