« My Beautiful Dark Twisted Fantasy »: Démêler le chef-d’œuvre de Kanye West

Kanye West était dans une situation incertaine lorsqu’il a commencé à travailler sur son cinquième album, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Émotionnellement brut après la rupture de sa relation avec le mannequin Amber Rose, son image publique avait été ternie par le tristement célèbre Taylor Swift incident aux VMA de 2009.

La réponse de West au tourbillon de controverses qui a suivi cet épisode a été une période d’exil volontaire sous les projecteurs. Il a déménagé à Hawaï et a invité une pléthore de collègues producteurs et artistes – parmi eux Rick Ross, Canard, Jay Z, Rihanna, Elton John, Justin Vernon de Bon Iver, RZA, Q-Tip et Madlib – pour le rejoindre dans un soi-disant « camp de rap » aux studios d’enregistrement Avex d’Honolulu. En réservant les trois salles de session du complexe 24 heures sur 24 pour une période prolongée, le processus d’enregistrement derrière My Beautiful Dark Twisted Fantasy était celui d’une créativité inspirée alors que West sautait de pièce en pièce, passant à chaque fois qu’il heurtait un mur créatif avec une chanson.

Écoutez My Beautiful Dark Twisted Fantasy sur Apple Music et Spotify.

Ne passant jamais une nuit entière loin du studio (il a plutôt choisi de faire des siestes de 90 minutes sur des chaises et des canapés), Kanye a créé une atmosphère commune que Q-Tip a décrite comme « de la musique par comité ». « Quand il a ses rythmes ou ses rimes, il les propose au comité et nous sommes tous invités à disséquer, dépouiller ou ajouter à ce qu’il a déjà commencé », a rappelé le MC de A Tribe Called Quest.

Le résultat de ce processus d’enregistrement fébrile a été une œuvre follement créative et extrêmement ambitieuse, aussi complexe, fracturée et ingénieuse que West lui-même. Mélangeant des éléments de ses albums précédents – l’excès baroque et grandiose de Late Registration, l’ouverture d’esprit lyrique de 808s And Heartbreak et le maximalisme de genre de Graduation – My Beautiful Dark Twisted Fantasy chevauche les charts et l’underground.

Sur le plan lyrique, West était le plus assurément grandiloquent. « Runaway » l’a trouvé s’attaquant de front à son image souvent controversée sur une production qui mélangeait des coups de piano de rechange avec des rythmes durs, célébrant son infamie avec la ligne, « Portons un toast pour les douchebags. » Ailleurs, les paroles acerbes de « Power » sont accompagnées de guitares déchiquetées et d’un échantillon ingénieux de King Crimson. Le « Blame Game » plus introspectif traite des retombées de la rupture de sa relation avec Amber Rose, tandis que « All Of The Lights » mettait en vedette des invités d’une galaxie de stars, dont Fergie, Alicia Keys, Elton John et Rihanna. Pour la coupe de posse sur le thème de l’horreur « Monster », West a réussi de belles performances de Justin Vernon, Jay Z, Rick Ross et un spectaculaire tour de passe-passe. Nicki Minaj, dans l’un de ses meilleurs spots d’invité.

Sorti à l’époque avec une réponse critique enthousiaste (il a reçu un 10 parfait de Pitchfork et a dominé de nombreuses listes de fin d’année), My Beautiful Dark Twisted Fantasy a étonné et consterné les auditeurs dans une égale mesure, et reste l’album le plus loué et le plus débattu de Kanye L’illustre carrière de West.

