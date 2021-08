My Big Fat Fabulous Life: le professeur de français de Whitney Way Thore a des fans confus sur tous les fronts

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode de la saison 9 de My Big Fat Fabulous Life “Du tuteur au prétendant”. Lisez à vos risques et périls !

La romance ratée de Whitney Way Thore avec Chase Severino était le scénario principal de la saison 8, mais la saison 9 a complètement mis Chase dans le rétroviseur. Whitney est passé à un nouvel homme, et apparemment, il est français. Eh bien, au moins on nous a dit qu’il était français. Les deux se fréquentent-ils vraiment ? Son professeur de français est-il l’homme dont elle a déjà fait allusion sur les réseaux sociaux ? Les fans ont eu toutes sortes de questions sur la paire après les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de My Big Fat Fabulous Life, qui ont beaucoup choqué les téléspectateurs.