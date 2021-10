« My Ding-A-Ling »: enfin un numéro 1 pour Chuck Berry

En une décennie à partir de 1955, Chuck Berry placé pas moins de 25 chansons dans les charts Billboard. Six fois, il a fait le Top 10 et est allé jusqu’à la deuxième place en 1958 avec « Sweet Little Sixteen ». Puis, après une absence de sept ans jusqu’au début des années 1970, est venue la chanson de nouveauté qui lui a finalement donné un numéro 1.

Peu de passionnés de Chuck suggéreraient jamais que « My Ding-A-Ling » était l’égal créatif de, disons, « Maybellene » ou « Johnny B. Goode ». Mais on ne pouvait nier l’attrait généralisé de ses paroles suggestives, qui ont émergé dans la plus grande permissivité de l’époque à l’été 1972. Le potentiel de la chanson a été encore renforcé par la participation du public à l’enregistrement en direct.

Une chanson des années 20 de Chuck

« My Ding-A-Ling » a été écrit par le grand producteur de la Nouvelle-Orléans Dave Bartholomew, qui a lui-même enregistré l’original en 1952. Berry l’aurait entendu alors à l’âge de 25 ans, pour faire ses propres débuts dramatiques trois ans plus tard sur Chess Records. La chanson a ensuite été coupée par les Bees en 1954, et Chuck lui-même l’a enregistrée en 1966 sous le nom de « My Tambourine ». C’était dans son live set, avec le titre un peu plus salace, de peu de temps après.

Berry a inclus la chanson dans le cadre de son set live au Lanchester Arts Festival à Coventry, dans les Midlands de l’Angleterre, en 1972. Son groupe d’accompagnement ce soir-là comprenait des membres du groupe que nous connaîtrions sous le nom d’Average White Band ; d’autres sur l’affiche du festival comprenaient Slade et Billy Preston.

Chuck a encouragé le public à réagir à chaque paroles, qui étaient soit saugrenues ou innocentes selon votre interprétation, et à chanter avec les refrains. Le jeune public anglais en a profité, et plus tard cette année-là, le reste du monde aussi.

« My Ding-A-Ling » est devenu un best-seller au Royaume-Uni, est entré dans le Top 10 en Norvège et, le 21 octobre 1972, a été expulsé Michael Jackson‘s « Ben » du haut du Billboard Hot 100, où il a passé deux semaines. Ce n’était peut-être pas comme ses fans de longue date s’y attendaient, mais Chuck Berry a enfin eu un hit n ° 1.

