My Electric Scooter 3, My Smart Air Fryer 3.5L et d’autres nouveautés à venir dans le catalogue Xiaomi | La technologie

Xiaomi a présenté aujourd’hui à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux cinq nouveaux appareils qui font partie de son écosystème. Le nouveau scooter Mi Electric Scooter 3 et la friteuse sans huile Mi Smart Air Fryer 3.5L en font partie.

Aujourd’hui, 26 juillet, nous avions rendez-vous sur les réseaux sociaux Xiaomi pour connaître l’actualité de la marque. Le géant chinois a présenté cinq nouveaux produits intelligents qui seront bientôt disponibles à la vente en Espagne, et a déjà confirmé leurs principales caractéristiques et leur prix.

Les nouveaux appareils sont le Xiaomi Mi Electric Scooter 3, la friteuse sans huile Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L, le casque antibruit Redmi Buds 3 Pro, le routeur Xiaomi Mi Router AX9000 WiFi 6 et le moniteur de jeu Xiaomi Mi. 2K Moniteur de jeu 27″. Nous allons passer en revue ses principales caractéristiques et son prix.

Mi Electric Scooter 3, le nouveau scooter de Xiaomi

Au-delà des mobiles, les scooters Xiaomi sont un autre des produits les plus populaires et les plus acclamés de la marque. Maintenant, un nouveau modèle est sur le point d’arriver au catalogue, le Scooter électrique Xiaomi Mi 3.

Il est équipé d’un moteur de 600 W qui offre une vitesse maximale de 25 km/h et est capable de gravir des pentes avec un angle d’inclinaison allant jusqu’à 16%. Sa batterie offre une autonomie allant jusqu’à 30 km et est équipée des dernières fonctionnalités de sécurité. Il sera bientôt en vente au prix de 449,99 euros.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L, la friteuse sans huile de Xiaomi arrive en Espagne

Après sa présentation en Chine il y a quelques mois, la friteuse sans huile désirée par Xiaomi est sur le point de débarquer en Espagne. On parle du Ma friteuse Smart Air 3.5L, une friteuse à air compatible avec l’application Mi Home qui peut être contrôlée à distance.

Il a une température réglable entre 40 et 200 ºC et, en plus de la friture, il cuit, grille, déshydrate les aliments, fait du yaourt et bien plus encore. Il peut être programmé 24 heures à l’avance et prend en charge Google Assistant et Alexa. Il arrivera bientôt au prix de 99,99 euros.

Redmi Buds 3 Pro, le premier casque antibruit actif de Redmi

La semaine dernière, nous avons appris que les Redmi AirDots 3 Pro présentés en mai seraient renommés sur le marché international et deviendraient les Redmi Buds 3. Maintenant, Xiaomi les a officiellement annoncés, confirmant les détails que nous connaissions déjà.

Il s’agit du premier casque True Wireless de Redmi avec suppression active du bruit. Ils offrent une expérience sonore immersive avec les modes hybrides ANC et transparence. Chaque casque offre jusqu’à 6 heures d’autonomie et jusqu’à 28 heures avec l’étui de charge. Son prix en Espagne sera de 59,99 euros.

Mi Router AX9000, le nouveau routeur Xiaomi avec WiFi 6

Le quatrième appareil à être ajouté au catalogue de produits de Xiaomi est le Mon routeur AX9000, un routeur avec WiFi 6 spécialement conçu pour la maison hyperconnectée.

Nous parlons du premier routeur tribande de Xiaomi, équipé d’un processeur Qualcomm Hexa Core et offrant une bande 4 GHz et deux bandes 5 GHz. Il atteint des vitesses allant jusqu’à 8 354 Mbps et est capable d’offrir des expériences de jeu transparentes. Il sera bientôt disponible au prix de 299,99 euros.

Mi 2K Gaming Monitor 27 “, le nouveau moniteur de jeu de Xiaomi

Mon moniteur de jeu 2K 27″ C’est le produit qui ferme la liste des nouveautés que Xiaomi a présentées aujourd’hui. Il s’agit du nouveau moniteur de jeu de la marque, qui offre un écran QHD de 2 560 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour offrir une expérience de jeu immersive.

Il sera bientôt en vente et son prix sera de 449,99 euros.