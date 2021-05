My FlipBuds Pro, le prochain casque Xiaomi à résister aux AirPods Pro | La technologie

Xiaomi a confirmé le nom officiel de ses nouveaux écouteurs sans fil. Ils s’appelleront My FlipBuds Pro et ils rencontreront les AirPods Pro d’Apple.

Les écouteurs sans fil sont aujourd’hui l’accessoire vedette. Nous les utilisons avec tous nos appareils pour réaliser toutes sortes d’activités: écouter de la musique tout en faisant du sport, participer à des appels vocaux et vidéo, se concentrer sur un film ou une série, parler à nos camarades en jouant à des jeux vidéo, etc. .

Depuis leur arrivée sur le marché, les AirPods d’Apple ont été le modèle de référence, mais petit à petit, d’autres alternatives plus modestes à des prix plus abordables ont gagné du terrain. Les écouteurs sans fil Xiaomi font partie des favoris des utilisateurs (En ce moment, ils sont les meilleurs vendeurs sur Amazon Espagne), et la marque prépare un nouveau modèle de fonctionnalités avancées pour continuer à consolider sa présence sur le marché.

Hier, le géant chinois a annoncé que ce jeudi 13 mai va présenter des écouteurs TWS haut de gamme. Et, pour continuer à se réchauffer pour la présentation, Xiaomi a maintenant confirmé le nom du nouveau modèle: Ils s’appelleront Xiaomi Mi FlipBuds Pro.

La marque a fait cette annonce via son compte officiel sur le réseau social chinois Weibo, où elle a non seulement confirmé le nom de ses nouveaux écouteurs True Wireless, mais aussi deux nouvelles images et des fonctionnalités qui n’avaient pas encore été révélées.

Dans les articles d’aujourd’hui, nous pouvons voir, d’une part, à quoi ressemblera chaque casque. Comme vous pouvez le voir dans l’image d’ouverture de cette nouvelle, le design rappelle assez les AirPods Pro mais en noir. Deuxièmement, Xiaomi nous a également montré l’apparence de l’avant du boîtier, une image qui complète celle que nous avons pu voir hier sur le dos du boîtier.

Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur le Xiaomi Mi FlipBuds Pro. Le fabricant a confirmé qu’il est une nouvelle série d’écouteurs visant à offrir une expérience d’écoute haut de gamme. Ils seront équipés d’une annulation du bruit et pourront réduire le bruit jusqu’à 40 dB.

Il ne reste plus qu’à attendre jeudi pour connaître tous les détails, ainsi que son prix et sa disponibilité.