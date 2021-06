“My Funny Valentine”: l’histoire de la ballade de Rodgers & Hart

Entre 1919 et 1943, le pianiste/compositeur Richard Rodgers et le parolier Lorenz Hart ont écrit de nombreuses chansons intemporelles, notamment “The Lady Is A Tramp”, “Blue Moon” et “Have You Met Miss Jones – mais “My Funny Valentine” est sans aucun doute leur couronnement.

Écrit comme une ballade lente qui oscille de manière alléchante entre les tonalités mineures et majeures, le point de vue de “My Funny Valentine” vient d’un protagoniste qui propose une évaluation doucement moqueuse d’un amant (“vos regards sont risibles, non photographiables”) mais trouve ensuite un sentiment rassurant de perfection dans les défauts de cette personne.

La chanson a été écrite en 1937 pour Mitzi Green, 17 ans, pour chanter dans la comédie musicale de Rodgers & Hart, Babes In Arms ; bien que le spectacle sur scène ait connu un succès de 289 semaines à Broadway, “My Funny Valentine” lui a survécu et a connu une vie remarquable à partir du milieu des années 1940, lorsque de nombreux chanteurs de pop et de jazz ont commencé à l’inclure dans leur répertoire. .

La chanson a été prise dans le Top 20 des États-Unis d’abord par le chef d’orchestre et saxophoniste, Hal McIntyre & His Orchestra en 1945; rendu comme un fox-trot aux sonorités exotiques où la chanteuse Ruth Gaylor était entourée de cuivres gémissants et en harmonie étroite. C’est dans les années 1950, cependant, que la popularité de « My Funny Valentine » est montée en flèche ; il y a eu 38 enregistrements de cette décennie, le plus notable, peut-être, par Chet Baker, un trompettiste sublimement lyrique qui a également chanté d’une voix rêveuse et androgyne. Son enregistrement de la chanson en 1952 – alors qu’il faisait partie du quatuor du saxophoniste baryton Gerry Mulligan – l’a transformé en l’affiche du jazz cool de la côte ouest. (En 2015, l’importance historique et culturelle de cette performance particulière de Baker avec Mulligan a été marquée par son intronisation au National Recording Registry de la Library Of Congress).

Alors que Baker a alerté ses collègues musiciens de jazz sur la valeur de la chanson en tant que véhicule d’improvisation, Miles Davis a enregistré une version instrumentale magnifiquement lyrique sur son album de 1957. Cuisiner avec le quintette de Miles Davis à l’aide d’une trompette en sourdine – Frank Sinatra a contribué à légitimer “My Funny Valentine” en tant que plate-forme de performance viable pour les crooners masculins à l’ère du LP. En 1954, Sinatra, qui commençait tout juste un retour de carrière à la Lazare chez Capitol Records, a apposé son empreinte inimitable sur la chanson dans le cadre de son album concept phare, Songs for Young Lovers, arrangé par Nelson Riddle. Dans son sillage ont suivi des versions remarquables de Sammy Davis Jr., Perry Como, Johnny Mathis et Tony Bennett, qui ont tous su injecter leur personnalité dans Rodgers and Hart’s Coup de coeur pour la Saint-Valentin et remodeler la chanson dans leurs propres images respectives.

Bien que la popularité du jazz ait nettement décliné dans les années 1960 lorsque les groupes pop puis rock ont ​​commencé à dominer le paysage musical, la popularité de “My Funny Valentine” n’a pas diminué, comme en témoignent les enregistrements d’actes aussi divers que Les Suprêmes, Barbra Streisand et Frankie Valli.

Une preuve supplémentaire de la durabilité de la chanson dans les années 1970 est venue lorsque la nouvelle vague britannique Elvis Costello & The Attractions ont enregistré la chanson comme face B de leur single à succès, “Oliver’s Army” en 1979; et dans les années 80, la chanteuse art-rock allemande Nico (en tandem avec son groupe, The Faction) y a mis sa touche unique, tout comme les chanteurs de rock Rickie Lee Jones et Linda Ronstadt.

Certes, « My Funny Valentine » a mené une vie enchantée au cours de sa longue histoire ; il a été enregistré plus de 1 000 fois et a également figuré dans des émissions de télévision (Les Simpsons) et des films hollywoodiens (The Talented Mr. Ripley) – et au 21e siècle, des interprétations de Sting, Sam Smith, Rod Stewart, et Michael Bublé ont gardé en vie le favori résilient de Rodgers & Hart pour la Saint-Valentin pour les nouvelles générations d’auditeurs.

