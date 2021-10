My.Games embauche le vétérinaire d’Activision Blizzard Sauze pour diriger les affaires européennes

La société russe My.Games a recruté Philippe Sauze pour diriger ses activités européennes.

Sauze sera à la tête de My.Games Europe et sera basé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il était auparavant vice-président et directeur d’Activision Blizzard France entre janvier 2020 et octobre de cette année, après près de quatre ans en tant que directeur général et vice-président de la branche européenne de Blizzard.

Entre 1995 et 2010, il a occupé un poste de direction chez Electronic Arts, commençant comme directeur commercial de ses activités françaises, passant au poste de directeur général avant d’être promu vice-président et directeur général de la division Europe du Sud d’EA.

« Je suis très heureux de rejoindre My.Games en tant que responsable Europe et je me sens extrêmement motivé par ce nouveau défi », a déclaré Sauze.

« La société m’a fait participer avec l’objectif stratégique clé de développer la division européenne et de renforcer la position mondiale de My.Games. Le bureau d’Amsterdam couvre déjà le spectre de la production de jeux, y compris l’édition, la localisation et l’exploitation de jeux dans la région. — et ce sera un grand honneur de construire, d’innover et de développer cette fondation.

« Le fait que My.Games soit une opération centrée sur les personnes avec des mécanismes en place pour la collaboration et le partage des connaissances signifie que nous sommes bien placés pour grandir, et cela convient parfaitement à moi et à mon expérience professionnelle. »

