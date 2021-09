My.Games investit 4,1 millions de dollars dans Breach Studios

La société russe My.Games a soutenu le développeur espagnol The Breach Studios à hauteur de 3,5 millions d’euros (4,1 millions de dollars).

L’accord a été conclu via la branche financière de l’entreprise – My.Games Venture Capital (MGVC) – et représente le 18e partenariat de ce type qu’il a signé depuis le début de 2020.

The Breach Studios a été créé en 2018 par des vétérans d’Ubisoft, Take-Two et Gameloft.

“L’investissement dans The Breach Studios renforce nos capacités de production de jeux et aide My.Games dans son ambition de devenir un acteur majeur de l’industrie dans les années à venir”, a déclaré Elena Grigoryan, responsable de My.Games.

« C’est une étape importante dans l’exécution de notre stratégie d’expansion et d’autres sont dans les plans. Nous sommes impatients d’accueillir l’équipe dans notre écosystème et de travailler avec elle sur de futurs projets passionnants. »

Le CTO et co-fondateur de Breach Studios, Jordi Guerrero, a ajouté : « Il était très important pour nous de trouver un investisseur qui ait une compréhension approfondie des spécificités du jeu, du produit et du genre avec lequel nous travaillons. Nous avons été agréablement surpris de le trouver au sein de l’équipe My.Games qui a une expérience vraiment incroyable dans l’industrie, chargée d’une coopération à long terme, bien au fait du marché, des tendances, et qui comprend également bien les besoins du studio. Parmi tous les autres investisseurs potentiels, l’équipe MGVC a été la première à nous poser des questions sur notre produit et nos idées avant d’entrer dans les détails financiers. Nous pensons qu’ensemble, nous pourrons apporter beaucoup de nouvelles choses au genre du jeu de tir coopératif, dans lequel My.Games et nous avons une riche expertise.

