Grunge. Clan Wu-Tang. Radiohead. « Wonderwall ». La musique des années 90 était aussi excitante que diversifiée. Mais qu’est-ce que cela dit sur l’époque – et pourquoi est-ce toujours important ? Dans notre émission 60 chansons qui expliquent les années 90, Rob Harvilla, auteur de musique de Ringer et survivant des années 90, se lance dans une quête pour répondre à ces questions, une piste à la fois. Suivez et écoutez gratuitement en exclusivité sur Spotify. Vous trouverez ci-dessous un extrait de l’épisode 49 – sur le mégahit de Céline Dion de 1997 « My Heart Will Go On » – qui met en vedette la journaliste et auteur Leslie Steeter, dont le livre Black Widow est maintenant disponible.

Céline Dion chante ses chansons comme s’ils lui devaient de l’argent. Elle chante ses chansons comme si elle était un guépard qui marche dans la rue avec un cœur plein de napalm. Elle chante comme si elle était Marshawn Lynch et ses chansons sont les Saints de la Nouvelle-Orléans 2010-11 dans le jeu de cartes génériques NFC. Elle chante comme si l’auditeur était Sisyphe et elle était le rocher. Elle est venue ici pour botter des culs et chanter des chansons, et elle est à bout de nerfs. Elle chante les chansons qui font trembler le monde entier dans la cave de tempête. Elle chante comme si elle avait l’intention d’abattre le puissant chêne et de boire chaque goutte de la mer. Mettez Céline Dion dans Super Smash Bros. Elle chante comme le sol, le plafond, et aussi l’air qu’elle respire est de la lave. Elle chante ces chansons comme si elle avait un ensemble de compétences très particulier. Des compétences qu’elle a acquises au cours d’une très longue carrière. Des compétences qui font d’elle un cauchemar pour des chansons comme celles-ci. Elle chante fort, mec. Comprenez-vous ce que je dis ? Elle chante fort même à son plus doux; elle chante fort même à son plus calme. Elle est tout plus fort que tout le reste. Elle est le Trop qui ne sera jamais Assez. Elle est le boss final de Popular Song. Prenez par exemple la chanson qu’elle a chantée en 1997. Trois objectifs pour cette chanson, à mon avis. Trois objectifs. Objectif n° 1 : Gagnez des tonnes de récompenses prestigieuses pour Céline Dion : Grammys, Oscars, voire un Golden Globe. Objectif n° 2: Appuyez sur non. 1 sur le Billboard Hot 100, vainquant, par exemple, le putain de « Macarena ». Et objectif non. 3: Enfin, gagner définitivement tous ces critiques musicaux arrogants qui la rejettent comme du fromage marchant, respirant, vivant. Eh bien, ne sois pas triste, parce que deux sur trois, c’est pas mal.

En effet, cette semaine, nous parlons de « My Heart Will Go On », de l’album de 1997 de Céline Dion Parlons d’amour — 31 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Cette chanson apparaît également sur la bande originale du long métrage de James Cameron Titanic, également sorti en 1997 et qui a rapporté plus de 2 milliards de dollars. Je suis allé voir Titanic au théâtre lors d’un double rendez-vous et sur le chemin du retour, j’ai pensé paresseusement à essayer de me faire pleurer pour paraître plus sensible. Dès le départ, en fait, je veux vous jouer ma partie préférée de cette chanson.

C’est l’arrière-plan des mecs qui se recroquevillent dans la cave de tempête : Pourquoi le cœur continue-t-il ? C’est adorable. N’est-ce pas ? Je pense que c’est charmant.

Elle est née Céline Marie Claudette Dion, en 1968, à Charlemagne, Québec. Plus jeune de 14 enfants. Son premier album, La Voix du Bon Dieu, sort en 1981, alors qu’elle a 13 ans.

C’est du français ! Langue française de l’album. Québec seulement. C’est de la chanson titre; La Voix du Bon Dieu se traduit par La Voix du Bon Dieu. Jetez un coup d’œil à la pochette de ce premier album – il y a un petit écho bien net de la pochette beaucoup plus célèbre de Let’s Talk About Love, ou l’inverse, je suppose. Céliné au ras à droite, yeux marrons, Serious Expression. C’est un parallèle sympa, pour moi. Dès le départ, la jeune Céline a été dirigée par un monsieur nommé René Angélil, de 26 ans son aîné, qui a hypothéqué sa maison pour sortir son premier disque. Je suppose que vous connaissez la série de livres 33⅓ (et le podcast), chaque livre concerne un album spécifique, ils ont plus de 150 livres à ce stade, mais le best-seller de tous les temps de cette série, selon le cerveau 33⅓ trust lui-même, est le livre sur Let’s Talk About Love, écrit par le critique musical canadien Carl Wilson. Livre fantastique. Le titre complet de ce livre est en fait Parlons d’amour : un voyage jusqu’au bout du goût. Car Carl n’est pas, ou n’était pas à l’époque fan de Céline Dion. Je ne l’aimais pas. Il voulait comprendre pourquoi des millions et des millions de personnes l’aimaient, mais lui (et apparemment des millions et des millions d’autres personnes) ne l’aimait pas.

Mais Carl, à force d’être canadien lui-même, peut aussi parler du Canada de tout ça, du Québec de tout ça. Et ce qui frappe d’emblée, c’est qu’à 13 ans Céline n’est déjà pas la coqueluche des critiques. Carl écrit que « la radio québécoise a dit que ses ballades sirupeuses n’étaient adaptées qu’aux maisons de retraite ». Les gens se moquaient de son apparence, de son apparence non-pop-star, de ses cheveux touffus, de ses dents, peu importe. L’équivalent du magazine Mad au Québec, qui existait, l’appelait « Canine Dion ». Les Français ont ce mot kétaine : ringard, collant, hickish, provincial, je suppose. Et maintenant, vous avez un gars qui dit à propos de Céline : « Elle n’était pas simplement perçue comme kétaine, elle était kétaine ».

Sans se laisser décourager, Céline a sorti huit albums en français dans les années 80. Et sept autres depuis : trois dans les années 90, au milieu de toutes ses autres activités, et une pas plus tard qu’en 2016. Elle n’a certainement pas abandonné cet élément français, ce fondement de sa carrière. Je fais le tour maintenant sur les babillards électroniques et autres — je le fais pour que vous n’ayez pas à le faire — et vous pouvez bien sûr trouver des gens qui insistent sur le fait que Céline chante en français est supérieure à Céline chantant en anglais : la théorie étant qu’il y a une confiance singulière, une passion, une douceur, une nuance à Céline Dion chantant en français. Elle pose le bazooka. Je me demande cependant si une partie de l’attrait de Céline de langue française, si vous lui êtes indifférent ou même carrément hostile, c’est que si vous ne parlez pas français, vous ne savez pas ce qu’elle dit. Sur le plan des paroles, ses chansons les plus appréciées sont si larges, si directes, si sentimentales, si amoureuses – si vous n’aimez pas ses paroles, vous les trouvez peut-être fleuries, banales et mélodramatiques. Mais avec les trucs français, vous pouvez simplement vous prélasser dans l’opulence militaro-industrielle de sa voix, sans vous soucier de ce qu’elle veut dire.

Céline Dion a fait ses débuts en anglais en 1990, avec un album intitulé Unison. J’écoute maintenant ces premiers albums crossover de Céline et je les préfère, en tant qu’expériences intégrales, aux albums à succès de Population of Ghana à venir très bientôt. Je me sens un peu plus détendu avec ces disques que les disques de niveau Let’s Talk About Love. Et cela doit être un biais de récence, de ma part, ou un biais Oh, j’ai oublié cette chanson. J’aime vraiment me souvenir des chansons que j’ai oubliées. Je passe un bon moment ici.

Il y a ce bazooka. « Où est-ce que mon cœur bat maintenant. » J’ai oublié cette chanson. Il y a une chanson sur Unison intitulée « I Feel Too Much ». Je pense que ses fans l’ont pris comme une promesse. Je pense que Céline pense que ses fans pensent que peu importe ce qu’elle ressent, ce ne sera jamais assez, ou du moins, elle pourrait toujours ressentir plus. Elle pouvait toujours se sentir plus difficile. Et c’est ainsi que la course aux armements Feelings était lancée. Honnêtement, je creuse un peu son album éponyme de 1992, l’album de Céline Dion. Je suis détendu même quand elle ne l’est pas.

Pour entendre l’épisode complet, cliquez ici, et assurez-vous de suivre sur Spotify et revenez chaque mercredi pour de nouveaux épisodes sur les chansons les plus importantes de la décennie. Cet extrait a été légèrement modifié pour plus de clarté et de longueur.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer