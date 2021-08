My Hero Academia: 6 choses rapides que nous savons sur le film d’action en direct

Ce sera le premier film d’action en direct de My Hero Academia, mais peut-être le quatrième film global de MHA

Maintenant, cette déclaration pourrait ne pas être vraie selon la date de sortie du film d’action en direct My Hero Academia, mais pour le moment, cette version d’action en direct serait le quatrième film global depuis le début de la série en 2016. Tous les autres les films précédents ont été animés. Le premier film, My Hero Academia: Two Heroes, est sorti en 2018 au Japon et a connu une sortie limitée aux États-Unis et au Canada. Ensuite, vous avez eu My Hero Academia: Heroes Rising en 2019, et une sortie nord-américaine en 2020. Et enfin, le dernier et troisième film, My Hero Academia: World Heroes’ Mission vient de sortir au Japon le 6 août 2021. Certains pensent même que nous pourrions envisager une date de sortie en octobre pour qu’il vienne aux États-Unis. Ainsi, le film d’action en direct pourrait être ou non le quatrième film MHA au total, mais cela pourrait toujours changer compte tenu de la façon dont ces films sortent rapidement en animation.