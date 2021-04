My Hero Academia PLUS ULTRA Cosplay Celebration Day Six! ⋆ 10z viral

Bienvenue au sixième jour de notre célébration du cosplay My Hero Academia! Maintenant que nous sommes de retour dans le monde sur lequel Izuku Midoriya écrit dans son carnet de notes Campus, nous présentons des cosplayers et nous découvrons ce que nous avons hâte de voir dans la nouvelle saison!

La saison 5 de My Hero Academia est en cours de diffusion sur Funimation, que vous pouvez consulter ici! Les quatre premières saisons sont également disponibles (doublées et sous-titrées) au cas où vous auriez besoin de vous rattraper. Si vous êtes nouveau dans My Hero Academia, vous pouvez consulter cet article astucieux qui explore en quoi consiste la série (et pourquoi j’en parle autant). Vous pouvez également consulter ma critique du premier épisode de la saison 5 ici.

Oh, et Funimation partage également les fonctionnalités, ainsi que le compte Twitter officiel de My Hero Academia!

Mage pur

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour cosplayer le personnage que vous cosplayez?

Kirishima est un gars totalement cool et un ami génial. C’est quelqu’un que j’aspire à être!

Qu’attendez-vous avec impatience de la saison 5?

Je suis juste excité de voir comment tous les élèves s’améliorent avec leur éducation aux héros et je suis ravi de voir plus de classe 1B et les nouveaux héros professionnels qu’ils nous ont présentés la saison dernière!

Quels sont vos moments préférés de My Hero Academia? Je sais qu’il y en a beaucoup, mais essayez de le garder à trois?

-Emeutes rouges incassables

-L’incident de l’USJ

-La scène où All Might dit à Izuku qu’il peut être un héros

L’heure des médias sociaux! Dites-nous où nous pouvons vous trouver! Donnez-moi autant de liens que vous le souhaitez. Twitter? TIC Tac? Patreon? Je veux tout!

Instagram

TIC Tac

Twitter

Tumblr

Rockee

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour cosplayer le personnage que vous cosplayez?

J’adore la complexité de Todoroki et je suis vraiment lié à certaines de ses luttes au niveau personnel.

Qu’attendez-vous avec impatience de la saison 5?

Je suis ravi de voir Bakugo continuer à grandir en tant que personnage. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans le manga qui est un spoiler, mais cette saison pourrait y arriver. J’espère que c’est le cas!

Quels sont vos moments préférés de My Hero Academia? Je sais qu’il y en a beaucoup, mais essayez de le garder à trois?

-Le combat Bakugo vs Uraraka! Cela montrait vraiment que Bakugo la respectait en tant qu’adversaire.

-Bakugo et Deku combattant Nine dans My Hero Academia: Heroes Rising est un chef-d’œuvre cinématographique.

-Todoroki et Bakugo avec les enfants pendant leurs études supplémentaires pour avoir échoué à l’examen de licence. Cela montrait vraiment leur amitié grandissante (que Bakugo, bien sûr, nie lol).

L’heure des médias sociaux! Dites-nous où nous pouvons vous trouver! Donnez-moi autant de liens que vous le souhaitez. Twitter? TIC Tac? Patreon? Je veux tout!

Instagram

TIC Tac

Twitter

Yuko Ninoy

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour cosplayer le personnage que vous cosplayez?

La façon dont il avance et fait de son mieux. Je ne trouve pas les bons mots car il est trop précieux!

Qu’attendez-vous avec impatience de la saison 5?

Le nouvel OST bien sûr! Aussi, la nouvelle ouverture et la fin, je les attend avec impatience!

Quels sont vos moments préférés de My Hero Academia? Je sais qu’il y en a beaucoup, mais essayez de le garder à trois?

Si nous le mentionnons jusqu’à la 4ème saison, mes favoris sont:

-Festival des sports de l’UA

-Deku s’entraîne pour travailler avec son nouveau pouvoir

-La scène où mon boi Bakugo a été capturé par les méchants: ((

L’heure des médias sociaux! Dites-nous où nous pouvons vous trouver! Donnez-moi autant de liens que vous le souhaitez. Twitter? TIC Tac? Patreon? Je veux tout!

TIC Tac

Instagram

Twitter

OsoKind

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour cosplayer le personnage que vous cosplayez?

Aizawa est mon personnage préféré absolu. Il m’apporte du réconfort même lorsque je suis en cosplay pour lui. Il a cette façon de me rendre si heureuse même quand je n’ai pas envie de faire quoi que ce soit! Je m’efforce seulement d’être le meilleur pour lui. Je veux améliorer mon cosplay de lui.

Qu’attendez-vous avec impatience de la saison 5?

Je sais que le manga est vraiment fou en ce moment, mais je suis vraiment excité de voir toutes ces petites choses être animées. J’ai aussi vraiment hâte de voir tous les nouveaux cosplays!

Quels sont vos moments préférés de My Hero Academia? Je sais qu’il y en a beaucoup, mais essayez de le garder à trois?

-Mon moment préféré absolu a été la performance du héros. Tout le monde chante et passe le meilleur moment de sa vie.

-Ma deuxième partie préférée était le combat Deku Vs Overhaul. Cette scène spécifique est ce qui m’a amené dans la série en premier lieu !! Il a une place spéciale dans mon cœur.

-J’aime fondamentalement chaque fois qu’Eraserhead est à l’écran !!

L’heure des médias sociaux! Dites-nous où nous pouvons vous trouver! Donnez-moi autant de liens que vous le souhaitez. Twitter? TIC Tac? Patreon? Je veux tout!

TIC Tac

Instagram

–

C’est tout pour les fonctionnalités d’aujourd’hui! Demain sera notre dernière série de fonctionnalités pour célébrer My Hero Academia, alors assurez-vous de venir les découvrir!

(Image: Pure Mage, Rockee, Yuko Ninoy et OsoKind)

