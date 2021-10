My Hero Academia: World Heroes’ Mission lance une nouvelle bande-annonce en anglais

Funimation a sorti une nouvelle bande-annonce officielle doublée pour My Hero Academia: World Heroes’ Mission, qui a récemment été annoncée dans les cinémas américains le 29 octobre. Les fans d’anime auront la possibilité de regarder le film en sous-titres anglais et en doublage, avec les billets seront enfin mis en vente le 1er octobre.

En plus du nouveau clip, Funimation a également annoncé dans un communiqué qu’il offrira un livret de manga spécialisé My Hero Academia à collectionner gratuit et en édition limitée aux détenteurs de billets de théâtre aux États-Unis et au Canada. Le livre de collection de 76 pages “donne un aperçu sans précédent de la création de My Hero Academia: World Heroes’ Mission, y compris des dessins originaux de personnages du créateur de manga Kohei Horikoshi ainsi qu’un Q&R”. Regardez le clip ci-dessous et soyez excité.

My Hero Academia se déroule dans un monde où la plupart de la population a des super pouvoirs appelés bizarreries. My Hero Academia: World Heroes’ Mission suit Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki et Shoto Todoroki alors qu’ils sont en stage de héros avec le père de Shoto et le héros professionnel numéro un, Endeavour. Midoriya et son nouvel ami Rody se retrouvent accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis et sont chargés de laver leur nom tout en ayant deux heures pour sauver le monde du méchant Humarise – qui prévoit d’éliminer le monde des bizarreries.

Le film se déroule dans le sillage de la cinquième saison de l’anime qui est diffusée sur Funimation et diffusée sur Toonami.

My Hero Academia: World Heroes’ Mission sera le troisième film de la série, le premier étant My Hero Academia: Two Heroes (2018) et My Hero Academia: Heroes Rising (2020). Le film devrait faire ses débuts dans plus de 1 500 cinémas aux États-Unis et au Canada.