« My Life »: Mary J. Blige est la reine de la soul hip-hop

Mary J. Blige avait toutes les raisons de célébrer le 17 décembre 1994, alors qu’elle atteignait le point de repère de son deuxième album R&B n°1 avec My Life.

La carrière de la soul queen a pris une autre tournure aventureuse en 2014 avec la sortie de The London Sessions. En 2017, elle revient dans le Top 3 R&B américain avec son 13e set studio, Strength Of A Woman. Mais en 1994, Blige en était à sa deuxième sortie et à la suite du disque avec lequel elle avait fait irruption sur la scène en 1992, What’s The 411?

Ce LP, qui présentait des succès de marque tels que « Reminisce », « Real Love » et « You Remind Me », est devenu double platine aux États-Unis, a passé sept semaines au n ° 1 sur la liste R&B et 64 sur le graphique au total. . Incroyablement, My Life, sorti le 29 novembre, égalerait ou battrait toutes ces statistiques impressionnantes.

Le deuxième album de Blige, produit par Sean « Puffy » Combs, a été introduit par le premier single « Be Happy », un succès R&B n ° 6 qui a également atteint le n ° 30 du Billboard Hot 100. L’ensemble complet a suivi à la fin de novembre et est allé directement au n ° 1 sur la carte de l’âme. Mary n’a pas réussi cet exploit sur la liste des albums pop avant deux ans et demi, lorsqu’elle a sorti son troisième album Share My World.

Qu’est-ce que le 411 ? est devenu platine en trois mois et double platine en sept, mais il a fallu huit ans avant d’atteindre le triple platine, en 2000. Ma vie était platine en deux mois, double platine en quatre et triple en un peu plus d’un an.

L’album a devancé son prédécesseur avec huit semaines au sommet de l’enquête R&B et un total épique de 85 sur le graphique. Des singles à succès tels que « I’m Goin’ Down », « Mary Jane (All Night Long) » et d’autres en ont été retirés en 1995, alors que le règne de la reine du hip-hop soul se poursuivait. En 2021, l’album fait l’objet d’un nouveau documentaire, My Life de Mary J. Blige, produit par la star elle-même. Sa sortie a incité Variety à décrire l’album comme signalant la nouvelle émergence de « l’auteur-compositeur-interprète au cœur sur un manche qui n’a pas peur d’exploiter son propre traumatisme considérable à travers la musique ».

