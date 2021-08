My Morning Jacket prépare un nouvel album éponyme, premier LP en six ans

Ma veste du matin ont annoncé la sortie prochaine de leur neuvième album studio. Éponyme, My Morning Jacket (ATO Records) arrive le vendredi 22 octobre dans tous les DSP et dans divers formats physiques, y compris un CD et un vinyle 2LP en édition spéciale.

My Morning Jacket est précédé de la première aujourd’hui du premier single de l’album, “Regularly Scheduled Programming”, disponible partout maintenant avec un clip officiel co-réalisé par Jim James et George Mays.

“Cette chanson me touche vraiment après ce que nous avons vécu avec la pandémie”, a déclaré Jim James, le leader de My Morning Jacket lors de la sortie de “Regularly Scheduled Programming”. «Mais même avant cela, j’avais l’impression que beaucoup d’entre nous échangeaient la vraie vie contre les médias sociaux, échangeaient nos propres histoires contre les intrigues à la télévision, échangeaient notre conscience contre de la drogue. Nous devons nous aider les uns les autres à nous réveiller au véritable amour avant qu’il ne soit trop tard.

Première nouvelle musique du groupe depuis The Waterfall, nominé aux GRAMMY en 2015, My Morning Jacket réaffirme la magie raréfiée qui a rendu My Morning Jacket si apprécié. Produit et conçu par James au cours de deux sessions de plusieurs semaines à Los Angeles, CA’s 64 Sound, l’album a pris vie après ce qui ressemblait à une pause permanente pour le groupe. Mais après avoir donné quatre spectacles à l’été 2019 – en commençant par deux nuits au Red Rocks Amphitheatre – My Morning Jacket a été submergé par l’envie de continuer.

« J’espère que cet album apportera aux gens beaucoup de joie et de soulagement, d’autant plus que nous sommes tous enfermés depuis si longtemps », déclare James. «Je sais ce sentiment que vous ressentez en conduisant en écoutant de la musique que vous aimez, ou même en vous allongeant dans votre lit et en pleurant sur la musique que vous aimez. Le fait que nous puissions faire partie de la vie des gens de cette manière est tellement magique pour nous, et c’est vraiment bien que nous soyons toujours là pour continuer à le faire.

Pré-commandez ma veste du matin.

My Morning Jacket Tracklist (Standard et Deluxe):

Programmation régulière

Amour Amour Amour

En couleur

Moins attendu

Jamais dans le monde réel

Le diable est dans les détails

Chanceux d’être en vie

Complexe

Hors de portée, pt. 2

Penny pour vos pensées

Je n’ai jamais pu en avoir assez