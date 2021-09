My Nintendo a maintenant une sonnerie pour smartphone Legend of Zelda à gagner

Cet écrivain ne savait pas que les anneaux de smartphone étaient une chose, mais apparemment ils existent pour vous aider à “tenir votre téléphone ou faire pivoter l’anneau afin que vous puissiez l’utiliser comme béquille”. Une béquille que nous pouvons certainement suivre, surtout si elle est plus solide que la petite bande de plastique du modèle Switch d’origine.

Images : Nintendo

Et nous avons donc The Legend of Zelda Smartphone Ring (ajoutez un deux-points, le genre grammatical pas l’orgue, et vous avez le spin-off de jeu le plus étrange de tous les temps), qui est maintenant disponible sur My Nintendo en Europe. C’est l’un de ces produits que vous pouvez réclamer avec des points Platine, en l’occurrence 500.

Au Royaume-Uni, l’échanger vous relie ensuite à la boutique officielle, où vous pouvez payer 1,99 £ pour l’expédition, à moins que vous ne fassiez un peu de shopping et que vous dépensiez plus de 20 £ pour obtenir la livraison gratuite ; cela fonctionnera un peu différemment en Europe continentale. C’est aussi un par client, donc j’espère que toute personne intéressée pourra en prendre un.

Envisagez-vous de donner à votre téléphone un peu de style Hylian ?