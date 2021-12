My Nintendo a un astucieux Metroid Dread Pin à saisir (Europe)

My Nintendo offre parfois des récompenses physiques décentes, et le dernier arrivé en Europe est un Terreur Metroid Pin Set, mettant en vedette Samus et un EMMI faisant des poses « Je suis prêt à me battre ».

Eh bien, nous aimons tous les épingles pour aller sur nos revers, sacs ou tableaux d’affichage spécialement conçus pour nos épingles de collection (c’est une chose, non?). Ils sont disponibles pour 500 points Platine plus les frais d’expédition (qui varient en fonction de votre pays), avec les liens pertinents ci-dessous.

Allez-vous y consacrer des points ? Faites-nous savoir dans ces commentaires ci-dessous!

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.