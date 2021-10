My Nintendo ajoute des fonds d’écran Metroid Dread plutôt sympas

Avec Terreur Metroid maintenant dans la nature et s’étant établi, il a sans aucun doute gagné de nombreux fans et continue de susciter des débats intéressants sur sa position dans la série emblématique. Pour ceux qui l’ont beaucoup apprécié, My Nintendo a ajouté des récompenses abordables qui peuvent être tentantes.

Le service de fidélité propose trois fonds d’écran de l’art du jeu. Les versions de base sont ci-dessous pour que vous puissiez les voir, bien que les échanger sur My Nintendo vous donne une résolution jusqu’à 4K en paysage ainsi qu’une gamme de versions portrait qui conviendront aux téléphones et aux tablettes ; le premier est gratuit, tandis que les deux autres sont les 50 points Platine standard.

Metroid Dread (Samus Aran) – 0 point Platine

Image : NintendoMetroid Dread (Power Suit) – 50 points Platine

Image : NintendoPapier peint – Metroid Dread (EMMI) – 50 points Platine

Image : Nintendo

Nous pensons qu’ils sont une très bonne chose à échanger si vous avez un tas de points en réserve. N’oubliez pas de vous enregistrer sur My Nintendo chaque semaine pour obtenir facilement des points Platine gratuits, surtout si vous ne jouez pas et ne gagnez pas de pièces via les jeux mobiles du grand N.

Faites-nous savoir si vous prévoyez d’ajouter l’un de ces fonds d’écran à vos appareils.