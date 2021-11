My Nintendo ajoute du ruban Washi sur le thème de Wario comme récompense physique (Europe)

My Nintendo varie beaucoup d’une région à l’autre, mais nous suggérons que cela vaut la peine de se connecter régulièrement en Europe. Vous pouvez obtenir régulièrement des points Platinum gratuits sur le site Web, et il y a un flux constant de charmantes récompenses physiques à gagner (souvent uniquement avec des frais de port à payer).

Le dernier ajout est un WarioWare : Get It Together ! Washi Tape Set, que vous pouvez voir ci-dessous.

Images : Nintendo

Nous vous recommandons de suivre ce lien ci-dessus pour obtenir le lien correspondant à votre territoire, que ce soit l’UE ou le Royaume-Uni. C’est 500 points Platine pour l’une ou l’autre option, et dans le cas de la boutique My Nintendo UK, vous devez également payer 1,99 £ de frais de port, ou la livraison est gratuite si vous dépensez plus de 20 £ dans la boutique en une seule commande.

Si vous ne savez pas vraiment ce qu’est « Washi Tape », voici une description du détaillant Hobbycraft :

Originaire du Japon, le Washi Tape est un ruban de masquage décoratif à faible adhérence qui peut être utilisé pour ajouter des motifs et de la couleur à presque tous les projets, de la création de jolies bordures de scrapbook à l’emballage de cadeaux de Noël. Déchirez-le, collez-le, repositionnez-le et écrivez dessus, les possibilités sont infinies.

Donc, si vous voulez une bande élégante basée sur le WarioWare, c’est votre chance !