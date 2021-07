My Nintendo Europe offre des cartes postales Zelda: Skyward Sword HD – Il suffit de payer l’expédition

in

Le site Web européen My Nintendo a un tout nouveau cadeau à gagner, célébrant cette fois la sortie récente de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

En remettant plus de 400 points Platine (qui peuvent être acquis simplement en visitant régulièrement le site), vous pouvez mettre la main sur “sept cartes postales extra-larges et de haute qualité” présentant des illustrations inspirées du jeu. L’ensemble comprend également un support d’art si vous souhaitez afficher votre carte postale préférée sur votre bureau.

Vous pouvez les obtenir ici (Europe) ou ici (Royaume-Uni) en échangeant vos points contre un bon. De là, ajoutez-les simplement à votre panier et payez les frais d’expédition de votre pays (les prix peuvent être trouvés ci-dessous).

Vers le Royaume-Uni – 1,99 £, ou gratuit lorsqu’il est ajouté à une commande de 20 £ ou plus

Vers l’Allemagne – 3,99 EUR / 3,55 GBP / 4,45 CHF

Vers d’autres pays* – 6,99 EUR / 6,25 GBP / 7,80 CHF

* Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie , Suède, Suisse, Slovénie, Slovaquie

Faites-nous savoir si vous vous offrirez ces cartes postales dans les commentaires ci-dessous.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.