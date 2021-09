My Singing Monsters Playground sera lancé en novembre et Switch obtient une version physique

in

Mettre à jour: Il a maintenant été annoncé que My Singing Monsters Playground sera lancé sur Switch le 9 novembre, et il y a même une toute nouvelle bande-annonce de gameplay (ci-dessus) pour le prouver.

Il coûtera 39,99 $ lors de son lancement dans quelques mois, et Switch reçoit une version physique gracieuseté de Sold Out.

Article original (mercredi 12 mai 2021 à 19h00 BST) : Le développeur canadien Big Blue Bubble a révélé que My Singing Monsters Playground sera lancé sur Switch et d’autres systèmes en novembre.

Le jeu, sans surprise situé dans le Mes Monstres Chanteurs univers, sera la première fois que la franchise apparaîtra sur des consoles de salon. C’est un jeu de société qui permet aux joueurs de prendre le contrôle de leurs monstres préférés et de participer à un tournoi de folie du jeu de monstres, tout en explorant des îles et divers endroits que les fans connaîtront et adoreront déjà.

Il y a trois modes différents proposés et plus de 20 jeux de société à jouer au total ; Le PDG de Big Blue Bubble, Damir Slogar, a déclaré que “nous savons que les fans et les joueurs adoreront incarner leurs personnages Monster préférés tout en rivalisant avec des amis”.

Voici une liste de fonctionnalités :

– Affrontez vos amis et votre famille dans des jeux à gogo dans le monde des monstres.

– Prenez le contrôle de certains de vos personnages préférés du monde de My Singing Monsters.

– Faites équipe pour affronter vos concurrents dans des parties 2v2 ou battez-vous pour la suprématie en solo dans des matchs libres pour tous.

– Jouez comme vous le souhaitez avec des amis ou en solo dans trois modes de jeu différents : Party Tournament, Single Player Gauntlet ou Freeplay !

Les propriétaires de commutateurs vont en fait profiter d’un régal supplémentaire, la plate-forme de Nintendo étant la seule à recevoir une version physique du jeu. Il sera publié par Sold Out et devrait ressembler à ceci :

Avez-vous déjà joué à My Singing Monsters sur mobile ou PC ? Avez-vous de la place pour un autre jeu de société dans votre collection ? Frappez une corde sensible avec nous dans les commentaires ci-dessous.