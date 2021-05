My TV P1, les nouveaux téléviseurs Xiaomi arrivent en Espagne | La technologie

La série Xiaomi Mi TV P1 arrive en Espagne. Les nouveaux téléviseurs Xiaomi seront disponibles avec une taille d’écran comprise entre 32 et 55 pouces, et ce sont leurs caractéristiques et leur prix.

Xiaomi a organisé aujourd’hui l’événement de lancement en Espagne pour deux membres de la famille Mi 11, le Xiaomi Mi 11 Ultra et le Xiaomi Mi 11i, qui n’étaient pas encore arrivés dans notre pays. La société chinoise a profité de ce rendez-vous pour annoncer le débarquement de ses nouvelles télévisions, la série Xiaomi Mi TV P1, qui sera mise en vente dans quelques jours.

La famille Mi TV P1 sera disponible en quatre tailles d’écran: 32, 43, 50 et 55 pouces. Le modèle 32 pouces présente des caractéristiques un peu plus sobres, tandis que les autres partagent les mêmes spécifications.

Au niveau du design, les nouveaux téléviseurs Xiaomi présentent une apparence épurée et minimaliste. Tous ont un écran sans lunette illimité avec le bouton d’alimentation situé en bas et un support à double base.

Le modèle 32 pouces a une résolution UHD de 1366 x 768 pixels, tandis que les autres sont 4K UHD de 3840 x 2160 pixels. À l’exception des plus jeunes de la famille, les autres offrent un support pour le contenu HDR, en particulier Dolby Vision, HDR10 + et HLG.

Sous le capot des modèles 43, 50 et 55 pouces, nous trouvons le SoC MediaTek MT9611, composé de 4 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés à 1,5 GHz et d’un GPU ARM Mali G52 MP2. Le chipset est accompagné de 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

En ce qui concerne le son, les frères aînés de la série Mi TV P1 sont livrés avec deux haut-parleurs de 10 W, tandis que dans le modèle 32 pouces, la puissance des haut-parleurs est de 5 W. Ils offrent tous un support pour Dolby Audio et DTS-HD.

Le système d’exploitation est Android TV 10 (Android TV 9 dans le modèle 32 pouces), les nouveaux Smart TV Xiaomi bénéficient donc de tous les avantages du système d’exploitation Google TV. Sur la télécommande, il y a un bouton dédié pour Google Assistant et vous avez la possibilité de contrôler votre appareil à l’aide de commandes vocales.

Les téléviseurs Xiaomi sont arrivés dans notre pays avec une gamme de produits axée sur le bas et le milieu de gamme des téléviseurs. Voulez-vous savoir s’il vaut vraiment la peine d’acheter l’un de ces téléviseurs et que devez-vous prendre en compte?

En outre, livré avec Chromecast et Miracast intégrés afin que vous puissiez reproduire le contenu de l’écran de votre mobile ou de votre tablette en toute simplicité.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir les spécifications des nouveaux téléviseurs Xiaomi Mi TV P1:

Spécifications My TV P1 32 “MI TV P1 43” MI TV P1 50 “MI TV P1 55” Taille de l’écran 32 “43” 50 “55” Résolution UHD 1366×768 px4K UHD 3840 x 2160 px4K UHD 3840 x 2160 px4K UHD 3840 x 2160 px Fréquence de rafraîchissement 60 Hz60 Hz60 Hz60 HzHDRNoDolby Vision, HDR10 +, HLGDolby Vision, HDR10 +, HLGDolby Vision, HDR10 +, HLGProcesadorMSD6683BQHA-8-0BJAMediaTek MT9611IAAT / BAZAMediaTek MT9611IATek MT9611IAAT / BAZAMediaTek MT9611IATek MT9611IAAT / BAZAMediaTek MT9611IATek MT9611IAAT / BAZAMediaTek MT9611IATAT / BAZAMali2Gali2Mali2Mali2Mali2 GB2 GB16 GB16 GB16 GBAlmacenamiento8 Go Enceintes2 x 5 W | Prend en charge Dolby Audio et DTS-HD2 x 10 W | Prend en charge Dolby Audio et DTS-HD2 x 10 W | Prend en charge Dolby Audio et DTS-HD2 x 10 W | Prend en charge Dolby Audio et connectivité DTS-HD Bluetooth 4.2, WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, HDMI CEC, HDMI 1.4a ARC, HDMI 1.4a UHD, 2 x USB 2.0, AV, CI, Ethernet, prise casque 3,5 mm Bluetooth 5.0, WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, HDMI 2.0, HDMI 2.1 (eARC, VRR), HDMI-CEC, 2 x USB 2.0, AV, CI, Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque 3,5 mm Bluetooth 5.0, WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, HDMI 2.0, HDMI 2.1 (eARC, VRR), HDMI-CEC, 2 x USB 2.0, AV, CI, Ethernet, sortie audio numérique optique, 3 prise casque, 5 mm Bluetooth 5.0, WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, HDMI 2.0, HDMI 2.1 (eARC, VRR), HDMI-CEC, 2 x USB 2.0, AV, CI, Ethernet, sortie audio numérique optique, 3 prise casque, 5 mm Système d’exploitation Android TV 9 Android TV 10 Android TV 10 Android TV 10 Dimensions et poids (sans support) 733 x 80 x 435 mm | 3,9 kg1117,2 x 83,6 x 652,5 mm | 9,69 kg 1122,7 x 652,9 x 81,3 mm | 10 kg 1 234,9 x 724,6 x 89,2 mm | 11,7 kg Prix à confirmer À confirmer À confirmer À confirmer

Xiaomi Mi TV P1: prix et disponibilité

La nouvelle famille de téléviseurs Xiaomi sera bientôt mise en vente en Espagne à un prix à confirmer.