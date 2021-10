My Universe : Coldplay & BTS remportent un succès mondial – Music News

Le boyband sud-coréen du moment, BTS et le groupe de rock britannique Coldplay ont sorti le clip officiel de la chanson ‘My Universe’, qui a atteint plus de deux millions de vues en quelques minutes.

Le clip a été réalisé par Dave Meyers et se déroule sur une scène spatiale, car il commence par une introduction qui explique la prémisse du film qui se lit comme suit : « À une époque où la musique est interdite dans tout l’espace, trois groupes dans trois les planètes se rencontrent via hologramme pour jouer de la musique contre le veto ».

Ensuite, on peut observer des scènes surnaturelles qui donnent l’impression de regarder un film de science-fiction, avec des extraterrestres et des robots en compagnie des membres des deux groupes musicaux.

La chanson est un thème qui parle d’amour qui transcende tous les écarts, et a été co-composée par des groupes coréens et anglais, et produite par le hitmaker Max Martín.

Bien que les groupes n’aient pas joué ensemble, BTS a accompagné Coldplay virtuellement pour leur performance de « My Universe » lors de l’émission musicale « Global Citizen Live » le week-end dernier, selon l’agence de presse Yonhap.

Compte tenu de cela, BTS a annoncé cette semaine qu’il organiserait une série de concerts en face-à-face appelés « Permission to dane on stage », à Los Angeles, aux États-Unis, qui auront lieu les 27 et 28 novembre, et le 1er novembre. et 2. décembre.

Et avez-vous déjà entendu cette belle chanson ? Qu’est-ce que tu en penses? On vous laisse le lien pour l’écouter !