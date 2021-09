“My Unorthodox Life” reviendra sur Netflix pour une deuxième saison .

La série non scénarisée de Netflix My Unorthodox Life revient pour une deuxième saison avec la star de la série Julia Haart à nouveau sur le devant de la scène.

La série, qui a débuté en juillet dernier, suit Haart et sa famille alors qu’ils prennent la décision de quitter la communauté juive orthodoxe et de poursuivre leurs passions pour la mode et le design. Les caméras suivent Haart et ses quatre enfants alors qu’ils s’attaquent à leur nouveau style de vie non religieux à Manhattan.

Le choix initial de Haart de quitter la communauté juive orthodoxe de Monsey, NY est venu en 2013. Depuis lors, elle a gravi les échelons dans le monde du mannequinat et de la mode, lançant sa propre collection de chaussures, devenant directrice créative de La Perla, et maintenant debout en tant que PDG et copropriétaire de l’agence de mannequins privée Elite World Group.

Ayant grandi dans le nord de l’État de New York, où elle a eu ses quatre enfants après un mariage arrangé, Haart n’avait jamais eu sa propre carrière. C’est ce qui l’a amenée à commencer sa nouvelle vie, comme elle a expliqué dans l’émission son malaise face aux strictes observances et principes religieux de la communauté qu’elle considère comme une forme de fondamentalisme.

“Mon seul problème est avec le fondamentalisme”, a déclaré Haart à Variety. « Je veux être clair : j’aime être juif. Cela n’a rien à voir avec le judaïsme et cela n’a rien à voir avec la religion. J’ai appris beaucoup de belles choses de ma communauté et de ma religion, et je pense que toute religion est belle. Je ne pense pas que ce soit beau quand vous dites que les hommes sont meilleurs et les femmes sont pires.

Selon Netflix, la deuxième saison de My Unorthodox Life mettra en vedette plus « de la mode, de la famille, de l’autonomisation des femmes, de la foi, de la fabuleuse et bien sûr de Haart ». Il n’y a actuellement aucun mot sur la date de sortie de la nouvelle saison.

Haart est producteur exécutif de la série aux côtés de Jeff Jenkins de Jeff Jenkins Productions, Ross Weintraub et Reinout Oerlemans.

My Unorthodox Life, Saison 1, actuellement en streaming, Netflix