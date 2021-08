Imaginez, à la fin de Spider-Man : No Way Home, Peter (Hollande) disparaît dans un portail. Michelle (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) sont laissés pour compte, se demandant où il aurait pu aller. Et nous avons coupé en Hollande, se réveillant à San Francisco dans l’univers Sony, regardant le Venom de Tom Hardy. Fan-fiction ? Sûr. Mais sur la base des quelques indices qui ont été éparpillés, cela commence à sembler de plus en plus possible, du moins pour moi.