My11Circle dévoile une nouvelle campagne pour la Coupe du monde T20

Selon l’entreprise, cette campagne est la dernière d’une série de campagnes innovantes de My11Circle, qui ont toujours célébré la ferveur des fans de cricket indiens dévoués.

Games24x7 a lancé une nouvelle campagne pour la prochaine Coupe du monde ICC T20 sur sa plateforme de sports fantastiques, My11Circle. Intitulée « Game ke Deewane », la campagne célèbre la passion et le soutien dévoué des fans de cricket indiens. La campagne, qui commence le 17 octobre, implique que l’argent de la récompense soit doublé, chaque fois que Team India remporte le match.

« La Coupe du monde est le tournoi phare du cricket. Cette édition se déroule après une interruption de cinq ans, il y a donc beaucoup d’anticipation et d’excitation parmi les fans indiens. Cette excitation atteint son apogée lorsque l’Inde se comporte bien. Cette campagne particulière est donc notre humble hommage au jeu de cricket et à tous les supporters inconditionnels de l’équipe indienne », a déclaré Bhavin Pandya, co-fondateur et PDG de Games24x7.

Selon l’entreprise, cette campagne est la dernière d’une série de campagnes innovantes de My11Circle, qui ont toujours célébré la ferveur des fans de cricket indiens dévoués. L’objectif principal de la campagne est de commémorer le zèle des fans de cricket à travers le pays. «Nous nous sommes engagés envers les fans de cricket à travers le pays, et nous nous efforçons constamment de les faire se sentir spéciaux grâce à des offres uniques à chaque saison T20. Nous avons été encouragés par la réponse à nos campagnes précédentes, ce qui nous motive à sortir chaque saison une nouvelle promotion qui vise à permettre à nos participants de réfléchir, d’élaborer des stratégies, de planifier méticuleusement et de tester leurs compétences », Saroj Panigrahi, a déclaré le vice-président de My11Circle.

« Si le cricket est une religion en Inde, alors les fans sont les plus grands passionnés. Leur soutien constant et la ferveur avec laquelle ils suivent leur équipe et leurs joueurs de cricket préférés ont été le facteur le plus important pour élever le cricket à une passion nationale qui unit notre pays. En tant que joueur et capitaine d’une équipe indienne, je peux dire que le type de soutien dont bénéficie l’équipe indienne de cricket, quel que soit le pays où elle joue, est sans précédent pour n’importe quelle équipe sportive à travers le monde », a ajouté Sourav Ganguly.

Lire aussi : Pourquoi est-il important pour les marques de cosmétiques de tirer parti du marketing d’influence

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.