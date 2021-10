My11Circle intègre Mohammed Siraj en tant qu’ambassadeur de la marque

My11Circle a une base d’utilisateurs de plus de 25 millions de joueurs.

La plate-forme de cricket fantastique de Games24x7, My11Circle, a nommé Mohammed Siraj comme nouvel ambassadeur de la marque. Avec Siraj à bord, My11Circle compte désormais cinq célébrités comme ambassadeurs de la marque de la plateforme, dont Saurav Ganguly, Ajinkya Rahane, VVS Laxman et Ranveer Singh.

Mohammed Siraj est jeune, incroyablement talentueux et a fait une impression immédiate sur le cricket international, a déclaré Bhavin Pandya, co-fondateur et PDG de Games24x7. « La performance enflammée de Siraj en Australie restera dans les mémoires, et tous les fans de cricket attendent avec impatience qu’il remporte de nombreux autres matches pour l’Inde. My11Circle a toujours célébré l’exubérance juvénile du cricket indien et nous sommes impatients de l’avoir à bord en tant qu’ambassadeur de la marque », a-t-il ajouté.

Avec une base d’utilisateurs de plus de 25 millions de joueurs, My11Circle est l’une des meilleures plateformes de sports fantastiques en Inde et est connue pour ses campagnes innovantes qui ont toujours gardé les fans au centre de la scène, leur permettant de réfléchir, de planifier méticuleusement, d’élaborer des stratégies et de tester leurs compétences. . Mohammed Siraj joue pour l’équipe indienne et représente les Royal Challengers Bangalore dans l’IPL. Il est reconnu comme l’une des étoiles montantes et parmi les meilleurs quilleurs rapides du cricket mondial. Sa performance la plus notable est survenue plus tôt cette année lorsqu’il a joué un rôle crucial dans la victoire de l’Inde en Australie. « My11Circle incarne la compétence et la passion des fans de cricket dévoués. L’association avec une marque aussi admirable et le fait de pouvoir rejoindre un groupe éminent d’ambassadeurs de la marque dont Dada, VVS, Ajinkya est un grand honneur pour moi », a déclaré Siraj.

My11Circle avait lancé une nouvelle campagne plus tôt ce mois-ci appelée Game ke Deewane, qui a une proposition unique consistant à doubler l’argent de la récompense, chaque fois que Team India remporte le match.

« Notre campagne en cours pour la Coupe du monde T20, qui célèbre un Indien, a touché une corde sensible chez les fans et nous assistons à une grande participation des fans de cricket qui non seulement utilisent leurs compétences pour participer au concours, mais sont également enthousiasmés par la perspective de une récompense supplémentaire en cas de victoire indienne », a déclaré Saroj Panigrahi, vice-président de My11Circle.

