Myar, la marque upcyclée d’Andrea Rosso, a lancé une ligne de vêtements pour enfants – WWD

MILAN — Enseignez-leur jeune, apprenez-leur correctement : les enfants sont sur le point d’avoir leur part de mode upcyclée, grâce à Andrea Rosso.

Le fondateur et directeur créatif du label de recyclage d’uniformes de l’armée Myar a lancé Myar Kids, ciblant les garçons et les filles âgés de 4 à 12 ans.

La marque s’ajoutera au portefeuille de Brave Kid, la société du groupe OTB spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la distribution de vêtements pour enfants pour des marques internationales haut de gamme. Il s’agit notamment de Diesel, Dsquared2, Marni, n°21 et, à partir de cette semaine, également MM6 Maison Margiela.

Lancée en tant que marque de vêtements pour hommes, Myar est surtout connue pour insuffler une seconde vie et une nouvelle énergie aux tissus inutilisés et aux vêtements militaires, qui, selon la vision de Rosso, permettent de créer des vêtements réutilisés et attrayants.

« Nous avons commencé par des hommes, mais nous avons ensuite remarqué que les vêtements militaires sur un corps féminin étaient plus jolis et moins stéréotypés. mais ensuite j’ai pensé à essayer.

Même en réduisant les silhouettes, le designer a maintenu la philosophie Myar pendant le processus de création, en utilisant des tissus invendus provenant des différentes sociétés d’OTB ainsi que d’autres fournisseurs.

Ainsi, les collections sont composées de pièces uniques en édition limitée, chacune portant en plus un QR code permettant aux enfants et à leurs parents de s’informer sur la provenance des pièces et les procédés durables mis en œuvre lors de la production.

En particulier, Rosso aimait l’idée de bouleverser la relation habituelle entre parents et enfants, laissant pour une fois les plus jeunes éduquer les plus âgés.

« Je me suis dit : ‘Et si c’était au fils d’enseigner quelque chose à ses parents ?’ À la fin de la journée, les parents ont fait tout le gâchis environnemental », a-t-il noté, soulignant que l’esthétique de la ligne se veut amusante mais aussi pour transmettre des messages éco-responsables.

Rosso a insufflé un esprit ludique à l’esthétique militaire emblématique de la marque dans sa première collection Myar Kids, lancée avec la saison printemps 2022. Les t-shirts et les sweats à capuche sont imprimés d’images d’animaux marins en voie de disparition, allant des tortues aux baleines, tandis que le même thème aquatique est également réinterprété avec des graphismes faits à la main mélangés à des slogans écologiques. Des chemises utilitaires et des pantalons cargo confectionnés à partir de vêtements de camouflage militaire apparaissent à côté de pièces en coton confectionnées à partir de chemises hawaïennes vintage.

La ligne Myar Kids sera disponible non seulement sur le e-commerce de la marque, mais également sur la boutique en ligne Brave Kid qui vient de faire ses débuts pour proposer les assortiments de vêtements pour enfants de certains de ses partenaires de licence.



Comme indiqué, malgré la pandémie, Brave Kid a réussi à développer ses activités en 2020, lorsque les revenus de l’entreprise ont augmenté de 5% pour atteindre près de 50 millions d’euros. L’entreprise prévoit de clôturer 2021 avec une croissance de 15% par rapport à 2020.

