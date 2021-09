MyBranch ouvre un espace de coworking au cœur des affaires de Pune et prévoit de s’étendre à 10 autres villes (détails ici)

in

L’entreprise souhaite accompagner les entreprises et les entreprises à la recherche d’espaces de travail à la fois personnalisés et productifs : Kushal Bhargava, Fondateur, MyBranch

Les professionnels en activité ont maintenant commencé à retourner dans leurs bureaux dans les zones urbaines, car les cas de COVID-19 connaissent une baisse constante. Avec le retour des employés au bureau, la demande d’espaces de travail partagés a atteint un niveau record. Suite à la demande, My Branch, un important fournisseur de solutions d’espace de bureau, a maintenant ouvert un nouveau centre à Pune, qui est le « plus grand espace de bureau du segment ». L’USP du centre, en plus de l’espace tentaculaire, est son emplacement. Cet espace de bureau de 10 000 pieds carrés est situé dans le quartier central des affaires (CBD) près du parc Koregaon. L’endroit n’est pas seulement un parc d’activités animé, mais a également un charme qui lui est propre avec une ruche d’autres activités et vie nocturne.

Les bureaux ont une capacité totale de 250 places. L’endroit est également soutenu par un service Internet robuste et on a également la possibilité d’une image de marque personnelle à l’intérieur de l’espace de bureau. MyBranch, en raison de la demande sans cesse croissante d’espaces de bureaux dans la ville de Pune, a l’intention d’apporter plus de nouveaux centres. La ville de Pune aura bientôt un autre espace de bureau.

Pourquoi augmenter la demande d’espaces de coworking ?

Les experts estiment que la demande croissante d’espaces de co-working pourrait être le fait que plus de 60% de la population totale du pays est désormais vaccinée contre le covid-19, au moins le premier coup. Pour cette raison, de plus en plus de personnes attendent avec impatience de retourner à l’environnement de bureau traditionnel.

Plus de salles de réunion !

L’entreprise a annoncé que ces espaces de coworking seront adossés à un nombre accru de salles de réunion. L’idée est d’augmenter le nombre d’employés et de leur fournir suffisamment d’espace pour des conférences régulières. Selon le communiqué de presse, MyBranch fournira au moins quatre salles de réunion et trois salles d’entretien spécialement conçues pour que les entreprises puissent effectuer des processus de recrutement sans tracas ou des entretiens individuels suivis d’autres tâches.

Nous grandissons avec notre client : MyBranch

Le plan de MyBranch est aligné sur les stratégies de croissance du client. « Nous grandissons avec nos clients, telle est la devise de l’entreprise. Il personnalise les espaces de bureaux selon les demandes des clients. À Pune, les clients avaient besoin de salles d’entretien séparées et de plus de salles de réunion. Par conséquent, l’entreprise a répondu à la demande en mettant en place des salles spéciales pour les réunions et les conférences.

Minimiser les tracas pour les clients

La création d’un bureau nécessite beaucoup de diligence raisonnable et de paperasse. MyBranch aide ses clients en minimisant leurs tracas. L’entreprise propose à ses clients des factures de facturation uniques pour toutes les dépenses d’exploitation et d’investissement du site. Au moins 90 pour cent de l’espace total a déjà été occupé par les clients. Selon les données, les industries exigent des bureaux sur le site de Pune. Une demande importante, cependant, est signalée par la NBFC, l’assurance et l’industrie Fintech.

Kushal Bhargava, le co-fondateur de MyBranch, a déclaré dans le communiqué de presse que l’objectif de la société reste de s’en tenir à une “approche axée sur les solutions”. L’entreprise souhaite accompagner les entreprises et les entreprises à la recherche d’espaces de travail personnalisés et productifs à la fois.

« Nous avons commencé à recevoir des questions et des occupants dès le premier jour de l’aménagement », a déclaré Bhargava. Le quartier est très fréquenté en ce qui concerne les affaires et les bureaux. L’endroit est essentiellement une zone propice aux affaires, a-t-il ajouté.

Parlant des plans futurs de MyBranch, Bhargava a déclaré que nous prévoyons de nous étendre à 10 autres villes. « Pan India dans les mois à venir », a-t-il conclu.

