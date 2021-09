Mychipz.io annonce la place de marché Chipz NFT et la légende de l’UFC Nick Diaz en tant qu’ambassadeur de la marque

in

Mychipz.io, une plateforme de paris axée sur la confidentialité et soutenue par DeFi, a annoncé son propre marché Chipz NFT. Mychipz.io a présenté pour la première fois Chipzdrive.io, une expérience de conduite basée sur NFT utilisant des jetons Chipz emballés sur le réseau Clean NFT de Tezos pour l’achat, les inscriptions à la course et les cagnottes.

Notamment, le lecteur permet aux joueurs d’acheter, de vendre et d’utiliser une sélection limitée de voitures NFT. Ceux-ci incluent les coureurs de F1, les supercars, les coureurs de rue et les NFT de véhicules à édition unique, qui sont tous exclusivement répertoriés sur Chipzdrive.io.

Avec les voitures NFT, les joueurs peuvent participer à des événements de course uniques pour avoir une chance de gagner dans la cagnotte des jetons CHPZ. Ils peuvent également parier leurs véhicules pour avoir une chance de remporter le premier prix.

De plus, mychipz.io a annoncé le célèbre champion UFC, Nick Diaz, comme premier ambassadeur de la marque. En promotion de cette annonce, Chipz a prolongé la vente publique CHPZ et le cadeau NFT jusqu’à la conférence de presse pour son combat à l’UFC 266, où il portera une casquette Chipz et fera la promotion du projet.

Plus tard ce mois-ci, l’innovateur de paris DeFi prévoit de publier une sélection de mini-jeux Chipz aux côtés d’autres versions de marché passionnantes menant au lancement de la plate-forme au quatrième trimestre.

Surtout, mychipz.io permet à ses utilisateurs de devenir des comptables indépendants. Les utilisateurs prennent des paris les uns sur les autres pour de nombreux sports différents en utilisant le jeton ERC-20 natif de la plate-forme, CHPZ.

Pour participer, les utilisateurs doivent s’inscrire sur la plateforme, ouvrir un compte, choisir un plan de paiement et le lier à un portefeuille non dépositaire. Par la suite, les utilisateurs peuvent créer des salles de paris personnelles à l’aide de l’interface Chipz. Là, ils peuvent choisir un sport, déterminer les conditions de paris, puis commencer à prendre des paris.

Pour plus de transparence, Chipz utilise des contrats intelligents pour exécuter automatiquement les récompenses des paris gagnants à la fin de l’événement. La fonctionnalité permet également à ceux qui parient de noter le comptable avant la fermeture de la salle, en tenant les comptables responsables.

Après son lancement, la plate-forme accueillera des paris pour toutes sortes de sports, de la NFL, de la NBA et des sports électroniques aux jeux vidéo et aux jeux de casino, entre autres. mychipz.io se démarque car il n’a pas de limites de pari, pas de KYC et il dispose d’un protocole de prêt CHPZ.

De plus, Chipz sera la première plate-forme de paris à intégrer le jalonnement CHPZ et les gains de rendement. Les CHPZ jalonnés seront bloqués dans un pool de liquidités Uniswap, les jalonneurs recevant 3% du revenu total des paiements gagnants. Aucun profit ne sera perdu sur les frais, les paris non résolus ou annulés.

Les personnes intéressées sont désormais invitées à devenir leur patron avec Chipz et à gagner de l’argent en gérant un bookmaker et en vendant des NFT en édition limitée.