MyDentalPlan : soins dentaires de pointe avec technologie et innovation

Mohendar Narula

Une bonne hygiène bucco-dentaire est la fenêtre d’une bonne santé globale – et elle devrait être accessible et abordable pour tous. Cependant, le marché des soins dentaires en Inde est très peu organisé et plus de 80 % des cliniques sont des centres autonomes. En raison des écarts entre les services de santé dentaire et la sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire, il n’y a que 2% de pénétration des soins dentaires contre près de 80% aux États-Unis.

C’est pour combler ce manque de besoins que MyDentalPlan a été fondé en 2015. Il est dirigé par trois dentistes indiens et sa mission est d’améliorer la qualité des soins dentaires en Inde tout en offrant des services dentaires abordables et standardisés à tous les groupes d’âge. « Aujourd’hui, MyDentalPlan opère à l’intersection des soins de santé et de la technologie, offrant une transformation opérationnelle, une expérience client de bout en bout et des soins dentaires efficaces et informés qui en font un choix privilégié pour les meilleurs dentistes et consommateurs indiens », déclare son fondateur, Mohendar Narula. MyDentalPlan aspire à offrir non seulement un traitement curatif, mais aussi des solutions dentaires préventives, car l’entreprise estime qu’il est de sa responsabilité d’améliorer l’accès aux soins dentaires dans toutes les sections de la société.

En seulement six ans d’activité, MyDentalPlan a étendu ses activités au niveau pan-indien et dispose d’un réseau en constante croissance. La marque est actuellement présente dans plus de 180 villes. MyDentalPlan, ayant établi sa présence dans le secteur interentreprises dans ce court laps de temps, vise à développer davantage le marché.

« Nous travaillons avec un réseau croissant de plus de 1 200 cliniques dentaires qui sont soigneusement auditées à plus de 80 points de contrôle et intégrées uniquement après avoir satisfait aux normes de qualité et d’hygiène requises et accepté un modèle de tarification uniforme », a déclaré Narula.

Du côté de l’offre, MyDentalPlan travaille avec un réseau croissant de plus de 4 000 dentistes. Ces dentistes s’efforcent de fournir des solutions dentaires sûres et de haute qualité aux masses dans toute l’Inde. La société a également obtenu un financement de démarrage de 700 000 $ (environ Rs 5 crore) de Safe Planet Medicare LLP pour se lancer dans le commerce de détail.

Selon Narula, la technologie permet à MyDentalPlan d’atteindre une échelle pour amener ses services dans des zones où, autrement, il serait économiquement non viable. « Nous sommes une entreprise de soins dentaires basée sur les technologies de l’information et présente dans tout le pays. Nous proposons des solutions de soins dentaires en clinique, des services dentaires en ligne, des traitements et des plans personnalisés, le financement des traitements dentaires, et sommes également à l’avant-garde de l’activation de l’assurance dentaire en Inde, ce qui en fait une solution unique pour tous les problèmes dentaires », ajoute-t-il. .

À l’avenir, MyDentalPlan prévoit d’augmenter son empreinte à 250 villes. Il envisage également de constituer 4 000 cliniques dentaires d’ici la fin de cet exercice et est en passe de servir plus de 2 000 000 clients cette année.

« Il s’agira d’une croissance quintuple par rapport à l’année précédente. Au cours de la dernière année, nous avons multiplié par 5 notre activité », déclare Narula. « De plus, nous sommes impatients de collaborer avec de nombreuses autres entreprises axées sur les soins de santé, le bien-être et les assurances, car nous servons déjà de tels clients. »

DOMAINES D’INTERVENTION CLÉS

Soyez le centre du marché dentaire indien et développez le marché

Conduire une assurance dentaire dans le domaine dentaire indien

Pousser de manière significative les services de santé bucco-dentaire préventive en dentisterie

Sensibiliser les gens à l’hygiène bucco-dentaire et à leurs liens avec la santé en général

