MyEG teste son premier portefeuille Defi pour la crypto ⋆ Crypto new media

• La société multi-services MyEG essaie d’introduire des transactions cryptographiques en Malaisie.

• La nouvelle plate-forme crypto fonctionnera avec les quatre bourses approuvées en Malaisie.

La société de services malaisienne MyEG a eu les meilleures opérations depuis le début de la pandémie de Covid-19. En juin, la société a accepté une lettre de lettre d’intention pour acheter jusqu’à 10 millions de vaccins contre la nouvelle maladie. La société a également annoncé son entrée dans le secteur hôtelier en réservant plusieurs hôtels avec la plateforme SafeQ.

Il y a une semaine, MyEG a montré son soutien au marché des crypto-monnaies en annonçant qu’il créerait son premier système DeFi. Avec cette annonce, la société de services malaisienne entre officiellement dans des devises décentralisées et pourrait créer son premier portefeuille. La société vise à améliorer l’adoption de la cryptographie dans le pays et les quatre plateformes de cryptographie les plus utilisées.

L’entreprise n’a pas précisé quels partenaires de ce service financier mais a expliqué l’essence de sa plateforme. Le service en ligne peut effectuer des transactions cryptographiques et demander des prêts avec un système financier qui s’écarte du traditionnel.

Le projet DeFi pourrait changer la réputation de crypto en Malaisie

Le projet de MyEG avec les crypto-monnaies promet des changements considérables dans l’adoption du token au niveau national. Cependant, le plan DeFi est toujours en phase bêta, mais la société précise qu’elle n’a pas cessé d’y travailler. La plateforme proposera divers produits basés sur la technologie Blockchain pour en faire une priorité auprès des citoyens.

La société n’a toujours pas précisé si elle bénéficiait du soutien de la Malaysian Securities and Exchange Commission. De la même manière, la plate-forme devrait se conformer aux réglementations établies par la SEC.

L’interface DeFi de la Malaisie stockera les crypto-monnaies transmises par les quatre échanges cryptographiques approuvés par le SC. Au fil du temps, la plate-forme peut proposer des services d’échange, des contrats à terme BTC ou même promouvoir l’exploitation minière sur le territoire asiatique.

Les actions MyEG augmentent après l’annonce

MyEG bénéficie de l’attrait que ressentent les citoyens malaisiens pour les crypto-monnaies en connaissant une hausse de leurs actions. Le lundi 9 août, la société a vu ses actions augmenter de 3%, atteignant 1,07 million de ringgits en actions.

La société multiservices en Malaisie a déclaré que sa plate-forme offrirait des contrats intelligents à tous les utilisateurs intéressés. La société précise que le projet DeFi tentera de tirer parti des crypto-monnaies au niveau national. Tous les citoyens ou entreprises sont ouverts à son utilisation.

L’utilisation de crypto-monnaies en Malaisie est faible, mais cette image peut changer avec la nouvelle plate-forme DeFi. La société de promotion de la cryptographie n’a pas précisé quels jetons elle accepterait, mais il s’agira probablement de Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. MyEG est reconnu pour fournir les meilleurs services virtuels en Malaisie, donc cette plate-forme qu’elle crée a une chance de réussir.