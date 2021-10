Myforexeye : Économiser de l’argent sur les opérations de change

Les fondateurs de Myforexeye Fintech Anand Tandon (au centre) entourés de Ritesh Victor (à gauche) et Priyetu Shekhar (à droite)

Alps Industries exporte des produits textiles depuis un certain temps, ses banques s’occupant des opérations de change. Mais ce n’est qu’après avoir embauché Myforexeye, une startup fintech, qu’il s’est rendu compte qu’il perdait de l’argent à chaque transaction. «Nous avons appris que notre banque facturait des taux très anormaux – parfois le taux de la carte et parfois une variation de 30 à 40 paise par rapport au taux de la carte. Myforexeye a commencé à négocier directement avec la banque pour obtenir le meilleur taux possible et nous a immédiatement informé de la transaction. Nous avons économisé 0,25-0,5% en traitant par leur intermédiaire. En plus de cette économie, ils nous conseillent sur la couverture du risque de change, ce qui nous aide à économiser encore plus », explique KK Agarwal, président d’Alps Industries.

L’exportateur de riz basmati KRBL, qui possède des marques telles que India Gate et Nur Jahan dans son écurie, appuie cette proposition. Selon Anil Mittal, président et directeur général de KRBL : « Nous avons d’importantes exportations libellées en dollars et, par conséquent, la gestion du risque de change est essentielle pour la rentabilité globale de notre entreprise. Nous avons collaboré avec Myforexeye pour obtenir des informations et des informations sur le marché des changes afin de prendre des décisions prudentes et éclairées.

Pour les MPME, en particulier les maisons d’exportation, les taux de change sont un facteur décisif. Ensuite, il y a des coûts tels que les commissions de conversion, les coûts de traitement des documents et les frais de transfert, traitement qui peut ne pas être le point fort d’une MPME. C’est là qu’intervient Myforexeye, une fintech. « Nous limitons les pertes des MPME sur les transactions de change et facilitons le règlement rapide des factures d’exportation après expédition, ce qui leur donne un fonds de roulement immédiat pour s’occuper de la prochaine commande d’exportation. Ces services sont disponibles via notre application mobile appelée ‘Myforexeye’ », explique Anand Tandon, fondateur et PDG de MyforexeyeFintech.

Des données forex précises et en temps réel sont essentielles pour assurer une transparence à 100 %. Pour cela, il s’approvisionne en taux de change auprès des mêmes fournisseurs de données qui alimentent les portails d’information mondiaux tels que les terminaux ., uniquement à un prix économique. Les terminaux de données sont liés au backend de l’application pour permettre un accès facile aux clients. Le client peut afficher les tarifs pour chaque jour au cours des 12 prochains mois et peut effectuer des transactions selon les besoins. Au cas où ces taux ne seraient pas respectés par les banques, les abonnés peuvent se faire aider par les cambistes de Myforexeye qui les aident à négocier en temps réel. Les utilisateurs peuvent également accéder en temps réel à des recherches et à des rapports sur le forex centrés sur l’Inde. Les traders forex peuvent souscrire à des signaux de trading sur les marchés des changes pour générer des retours.

« Myforexeye aide les clients à comprendre divers coûts tels que les commissions de conversion, les coûts de traitement des documents et les frais de transfert. Ceux-ci sont inférieurs à ce que le client devrait payer à la banque s’il traite sans notre implication », dit-il. “L’interface technique rend la transaction sans intervention humaine et offre une valeur maximale au client.”

La fintech gagne grâce à des services d’abonnement et de conseil aux applications mobiles, dans lesquels elle suggère comment couvrir le risque de change, utiliser le programme de subvention des intérêts du gouvernement, les remises à recevoir, etc. Elle compte actuellement 10 000 abonnés et vise à avoir 1 lakh d’abonnés d’ici mars 2022. C’est opte pour des liens stratégiques avec la Fédération des organisations indiennes d’exportation pour aider ses membres à économiser de l’argent sur les transactions de change. « Le modèle d’abonnement nous donne également la possibilité d’étendre notre activité de conseil payant. À l’heure actuelle, nous tirons 30% de nos revenus de l’abonnement aux applications tandis que le reste provient du conseil. Notre plan est d’inverser ce ratio en faveur des services d’abonnement aux applications », explique Tandon.

La société a été fondée par Tandon en 2014. Ritesh Victor a rejoint en tant que co-fondateur en 2015, tandis que Priyetu Shekhar est entré en tant qu’investisseur et co-fondateur en 2018. Myforexeye a collecté 3,4 crore auprès d’investisseurs particuliers et institutionnels, dont Rahul Dev Kumar, Priyetu Shekhar et InRhythm Energy entre 2017 et 2018.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.